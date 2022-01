The Witcher Show vs The Witcher Game: qual è il migliore?

Lo stregoneIl successo di ha portato a un’ampia base di fan per la serie. Tuttavia, la serie aveva già una base di fan dai suoi libri e giochi. E quando i due nuovi fan hanno interagito, ha dato vita a un dibattito: Lo stregone spettacolo contro il gioco. Questo potrebbe essere difficile da scegliere, considerando che i margini che li dividono sono così piccoli.

Per adesso, Lo stregone ha due stagioni e ci sono tre partite. Lo stregone i giochi erano anche un adattamento dei libri come lo spettacolo, ma ci sono alcune differenze intrinseche. Quindi, diamo un’occhiata a queste differenze.

Le spade di Geralt nello spettacolo The Witcher vs il gioco

Se hai giocato ai giochi, ricorderai che Geralt ha sempre due spade con sé. Tuttavia, Netflix devia qui ma si attiene alla versione originale dei libri. Il Geralt di Henry Cavill porta solo la spada d’acciaio, che usa per combattere gli umani.

Anche il libro lo dice allo stesso modo, con Geralt che tiene la spada d’argento usata per uccidere i mostri sulla schiena di Roach. Portare solo quello d’acciaio ha senso, poiché Geralt è solitamente tra le persone. Questo potrebbe essere un dettaglio minore, ma ai fan più accaniti non mancherà questo.

Triss e Dandelion sono cambiati

Poiché la serie è un adattamento e non una ricreazione dei libri, i personaggi possono cambiare. Mentre i personaggi entrano Lo stregone show e i giochi non sono completamente diversi, c’è una notevole differenza. Due personaggi che hanno personalità diverse rispetto alle loro controparti di gioco sono Triss e Jaskier (Dandelion).

Gli showrunner hanno cambiato il nome di Dandelion in Jaskier, che è il suo vero nome in polacco. Per quanto riguarda Triss, gli showrunner hanno addolcito un po’ il personaggio, il che non è il caso dei giochi. Entrambi questi personaggi hanno ruoli vitali nella vita di Geralt, quindi i fan hanno preso i loro cambiamenti abbastanza sul serio.

Il triangolo dell’amore

Quando si tratta di questioni d’amore, Geralt ha più possibilità di scelta nel gioco. Ma, nella serie Yennefer è l’anima gemella che Geralt desidera. Questo non è andato bene con i sostenitori di Triss. La serie ha già abbastanza materiale da sfruttare; quindi, non vogliono esplorare un triangolo amoroso.

Anche se gli showrunner vogliono introdurre un altro angolo d’amore, possono sempre farlo nelle prossime stagioni. Pertanto, i fan devono aspettare e guardare Lo stregone su Netflix per saperlo con certezza.

Quindi, possiamo dire che le differenze nel gioco e nello spettacolo sono al loro posto. Spetta agli spettatori o ai giocatori che vogliono accettare il cambiamento o continuare con ciò che già gli piace.

Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate Lo stregone spettacolo contro il gioco.

