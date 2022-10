The Witcher rinnovato per la stagione 4: Geralt of Rivera rifuso

Netflix ha annunciato alcuni importanti cambiamenti in arrivo Lo stregone per la sua quarta stagione. Henry Cavill è fuori. Chi interpreterà Geralt di Rivera?

In alcune notizie non sorprendenti, Lo stregone è ufficialmente rinnovata o stagione 4. Tuttavia, questa notizia di rinnovo è arrivata con una decisione che non avremmo mai pensato sarebbe accaduta. Henry Cavill lascia la serie.

Farà ancora parte della terza stagione, che uscirà nell’estate 2023. Semplicemente non tornerà per la quarta stagione e non abbiamo una chiara ragione per cui. Potrebbe essere Superuomo imparentato? Forse, ma siamo più preoccupati per chi assumerà il ruolo di Geralt di Rivera.

Chi interpreterà Geralt nella stagione 4 di The Witcher

Sappiamo già chi sta calpestando delle scarpe grandi. Giochi della fame la star Liam Hemsworth interpreterà il ruolo di Geralt di Rivera da Lo stregone stagione 4 (e forse in poi).

Linea TV ci ha portato una citazione di Cavill sul passaggio del ruolo a Hemsworth:

“Come con il più grande dei personaggi letterari, passo il testimone con riverenza per il tempo trascorso a incarnare Geralt ed entusiasmo nel vedere la versione di Liam su questo uomo più affascinante e ricco di sfumature”, ha continuato Cavill. “Liam, buon signore, questo personaggio ha una profondità così meravigliosa, divertiti a tuffarti e vedere cosa riesci a trovare.”

Non c’è nessuna parola su ciò che porterà la quarta stagione, tranne un cambio di volto per il ruolo iconico. Non sorprende considerando che la terza stagione non è ancora andata in onda. La terza stagione riprenderà gli eventi della seconda, che ha visto Geralt, Ciri e Yennifer insieme, ma le loro relazioni erano tese.

Yennifer aveva messo in pericolo Ciri nel tentativo di riottenere i suoi poteri. Quando Geralt seppe la verità, comprensibilmente respinse Yennifer. Tuttavia, Yennifer è l’unica che può aiutare Ciri a controllare i suoi poteri, quindi per ora è autorizzata a restare.

C’erano state voci che Lo stregone era stato tranquillamente rinnovato per entrambe le stagioni 4 e 5. Ora non è molto chiaro se la quinta stagione avverrà con il cambio dell’attore principale. Inoltre, non abbiamo idea di quando la quarta stagione potrebbe essere presentata in anteprima. Probabilmente non è fino al 2024 al più presto.

Cosa ne pensi del cambio di attore nel ruolo principale? Condividi i tuoi pensieri nei commenti qui sotto.

Lo stregone è disponibile per lo streaming su Netflix.