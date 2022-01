The Witcher Eyes: le ragioni dietro i loro colori e come viene creato

Le opinioni dei fan sulla qualità oggettiva di The Witcher come spettacolo rimangono contrastanti. Nonostante questo, tutti gli spettatori possono essere d’accordo sul fatto che la troupe dello spettacolo non ha fatto un cattivo lavoro in termini di costumi. L’iconico abito in corda di Yennefer e i costumi di Tea e Vea che prefigurano la loro relazione con il drago d’oro sono due esempi minori di questo. L’attenzione ai dettagli più notevole che i creatori di The Witcher hanno dedicato a questo aspetto è l’attenzione agli occhi dei personaggi.

Se c’è una cosa che possiamo dire su The Witcher che vale universalmente, senza ombra di dubbio è il fatto che lo show non perde alcuna attenzione ai dettagli. Dagli abiti di Borch che sembrano scaglie di drago al fatto che le margherite di Yennefer nel test dei fiori ad Aretuza sono le stesse che erano presenti quando era vittima di bullismo: i fan hanno visto più e più volte come i creatori della serie Netflix si sono assicurati che soddisfare i loro spettatori con gli occhi d’aquila. Un altro esempio di ciò è la grande attenzione che hanno prestato agli occhi dei personaggi di The Witcher, come hanno rivelato in un video su Tudum di Netflix.

Perché gli occhi e il colore degli occhi sono così importanti in The Witcher?

Dagli iconici occhi viola di Yennefer alle tipiche pupille nere di Geralt, gli occhi dicono molto in The Witcher. Nel caso di Yennefer di Vengerberg, il personaggio con la bussola morale più instabile dello show, sappiamo quanto sia significativo vedere il colore dei suoi occhi. Il colore degli occhi di Yennefer insieme ai cambiamenti fisici molto evidenti è la prima e più importante svolta che abbiamo visto nella storia del personaggio. Ciò significava la sua piena trasformazione in una maga di Aretuza.

Allo stesso modo, Geralt di Rivia, come qualsiasi altro witcher, cambia colore degli occhi quando è nella sua forma più potente ed è pronto per una bella battaglia. A ciò si aggiunge il colore degli occhi degli Elfi, una razza di persone che svolgono un ruolo molto significativo nell’originale Netflix.

Con queste cose in mente, i fan ora sanno perché lo showrunner e i creatori di The Witcher si sono assicurati di prestare attenzione a questo minuscolo dettaglio. In effetti, hanno assunto un tecnico delle lenti e hanno dipinto a mano ogni lente a contatto.

