The Witcher entra nella Big League, si unisce a Bridgerton nella lista dei migliori spettacoli su Netflix

Le cose stanno migliorando per l’adattamento di Netflix di Andrzej Sapkowskiè The Witcher. Il dramma fantasy con protagonista Henry Cavill è ora uno degli spettacoli inglesi più visti sulla piattaforma di streaming. Anche Netflix Original è protagonista Freia Allan, Anya Chalotra, e Joey Batey nei ruoli principali. La prima e la seconda stagione dello show sono ora rispettivamente nelle posizioni 3 e 5.

Lo show acclamato dalla critica di Netflix Bridgerton occupa il primo posto della lista; seguito da Stranger Things Stagione 3, e al numero quattro abbiamo la seconda stagione di 13 Reasons Why.

Sia la prima che la seconda stagione di #TheWitcher sono entrate nella top 5 dei migliori programmi TV ufficiali di tutti i tempi in lingua inglese di Netflix pic.twitter.com/KEqQH0PzZa — r/NetflixWitcher (@netflixwitcher) 18 gennaio 2022

The Witcher è ora nell’elenco degli spettacoli più visti su Netflix

The Witcher non è stato davvero così accolto quando è arrivato per la prima volta su Netflix nel 2019. Lo spettacolo ha ricevuto reazioni contrastanti da parte della critica e dei fan, principalmente a causa della sua narrazione simile a Dunkerque. Ma tutto è cambiato lo scorso dicembre, quando la seconda stagione di The Witcher è arrivata con una nuova scarica di adrenalina. La stagione ha alzato il ritmo della serie e così ha fatto vedere e parlare al mondo intero.

La stagione 1 di The Witcher ora è stata guardata per 541.010.000 ore e la stagione 2 per 484.320.000 in totale.

Lo spettacolo si concentra principalmente sulla storia di Geralt di Rivia, la principessa Cirilla, Yeneffer di Vengerberg. Poiché i personaggi sono legati al destino e ora combatteranno insieme per proteggersi a vicenda dalle varie minacce che li attendono. Le nuove stagioni potrebbero semplicemente spingere The Witcher in cima a questa lista, poiché ha chiaramente il pedigree per diventare uno dei migliori spettacoli di tutti i tempi. Indipendentemente dal fatto che si parli di programmi su Netflix o di programmi in generale.

Fortunatamente possiamo almeno confermare che le riprese della terza stagione di The Witcher inizieranno molto presto, speriamo di vedere Geralt combattere i mostri molto presto. Le stagioni successive esploreranno anche il personaggio di Ciri in modo più approfondito, dato che è una Fonte.

Quanto sei entusiasta della terza stagione di The Witcher?

Il post The Witcher entra nella Big League, si unisce a Bridgerton nella lista dei migliori spettacoli su Netflix è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.