The Witcher: Blood Origin: tutto ciò che sappiamo sul prequel di The Witcher

Mentre aspettiamo Lo stregone stagione 3, nel 2022 ci immergeremo più a fondo nel mondo di The Witcher con la nuova serie prequel chiamata The Witcher: Origine del sangue che dovrebbe arrivare su Netflix a dicembre 2022. Ecco un’anteprima aggiornata di tutto ciò che sappiamo finora The Witcher: Origine del sangue.

Blood Origin è uno dei numerosi progetti di Witcher attualmente in sviluppo su Netflix. Ovviamente, abbiamo più serie sulla nave madre in arrivo con la stagione 3 che verrà filmata per tutto il 2022. Abbiamo anche un altro spin-off animato in arrivo e anche una nuova serie dedicata ai bambini.

Quindi entriamo in quello che sappiamo The Witcher: Origine del sangue e iniziamo con il teaser post-crediti che è stato allegato alla seconda stagione di The Witcher.

Quando uscirà The Witcher: Blood Origin su Netflix?

Innanzitutto, alla domanda più importante: quando possiamo aspettarci di vedere The Witcher: Blood Origin su Netflix?

Al momento dell’aggiornamento, il colosso dello streaming non ha annunciato una data di uscita precisa.

Abbiamo sentito che Netflix dovrebbe attualmente rilasciare la serie nel dicembre 2022. Abbiamo sentito che un’uscita natalizia potrebbe essere in programma, ma per ora tutto ciò che sappiamo è che la serie arriverà ad un certo punto nel 2022.

Alcuni avevano ipotizzato che Netflix potesse optare per il rilascio The Witcher: Origine del sangue più o meno nello stesso periodo di Casa del Drago (il Game of Thrones serie prequel) e il nuovo Signore degli Anelli serie su Amazon Prime dato che si trovano tutte nella stessa categoria.

Quando è ambientato The Witcher: Blood Origin nella timeline di The Witcher?

Con l’annuncio del The Witcher: Origine del sangueNetflix ha anche rilasciato una breve sinossi:

“1200 anni prima di Geralt di Rivia, i mondi di mostri, uomini ed elfi si unissero in uno solo e nacque il primo Witcher.”

Questo ci dice che lo spettacolo è ambientato nel Continente ma 1200 anni prima degli eventi della serie principale. Ci dice anche che i sei episodi esploreranno la storia dietro due degli eventi più importanti della tradizione di Witcher: La congiunzione delle sfereche ha unito i mondi dei mostri, degli elfi e degli umani in uno solo e, naturalmente la creazione del primo witcher.

Allo stesso tempo, questo solleva una domanda importante: come può lo spettacolo coprire entrambi gli eventi considerando che sono distanti diversi secoli? Mentre la Congiunzione delle Sfere avvenne circa 1200 anni prima dell’inizio del Lo stregone saga, i primi witcher iniziarono a vagare per la terra solo molto più tardi. In effetti, la mappa ufficiale di accompagnamento di Netflix specifica che il primo witcher è stato creato dai maghi 967 anni dopo la Congiunzione.

È possibile che la risposta possa essere nel formato. Da un casting (di cui parleremo nella sezione sui personaggi di seguito) sappiamo che Blood Origin sarà una serie a episodi.

Presumibilmente, questo significa che avremo sei episodi, ognuno dei quali racconterà un’altra storia, forse paragonabile a The Mandalorian della Disney. Tuttavia, se lo spettacolo coprirà quasi mille anni di storia dei witcher, è possibile che ci saranno dei grandi salti temporali tra gli episodi. Forse avremo diverse storie che attraversano i secoli. Forse avremo una divisione uniforme tra gli eventi con i primi episodi incentrati sulla Congiunzione e gli ultimi che raccontano la storia del primo witcher. Un’altra possibilità è che il “primo Witcher” menzionato nella sinossi sia una variante precedente rispetto a quella menzionata nella linea temporale ufficiale di Netflix, un proto-stregone. Se questo è il caso, il candidato più probabile per il “proto-stregone” è Laurence O’Fuarain Fjall.

Spiegazione della storia di The Witcher: Blood Origin

La maggior parte di voi saprà che Netflix è Lo stregone è basato su un’amata serie di libri scritti da Andrzej Sapkowski, che ha anche ispirato i famosi videogiochi Witcher di CD Projekt Red. Mentre Sapkowski a volte tocca eventi come la Congiunzione delle Sfere, è chiaro che Origine del sangueLa storia dipenderà molto di più dall’immaginazione degli scrittori perché si sa molto poco di questo periodo della storia del Continente.

Detto questo, c’è un fondamento della storia antica su cui lo spettacolo potrebbe fare affidamento. Il mondo di Lo stregone originariamente era popolato da onde. Prima dagli gnomi, poi arrivarono i nani e infine gli elfi. Mentre questi Razze Antiche non coesistevano esattamente in pace, la Congiunzione delle Sfere gettò il loro mondo nel caos, intrappolando tutti i tipi di creature innaturali provenienti da altre dimensioni, inclusi umani e mostri. Non si sa cosa abbia causato la Congiunzione né come sia avvenuta, solo che ha cambiato per sempre il tessuto del Continente.

Il creazione del primo Witcher è un evento che è avvolto nel mito quasi quanto la Congiunzione. Molto tempo dopo la prima apparizione dei mostri nel continente, un gruppo di maghi rinnegati si unì per forgiare un’arma contro le creature soprannaturali che erano diventate una piaga per le persone in molte regioni. Ironia della sorte, ad alcuni di loro piace lo stregone Alzur erano loro stessi responsabili della creazione degli abomini più orribili immaginabili attraverso la magia. I primi witcher furono creati in un rituale segreto e incredibilmente doloroso che divenne noto come il Prova delle erbe. Coloro che sono sopravvissuti, hanno acquisito riflessi, velocità e agilità potenziati, rendendoli gli ultimi cacciatori di mostri.

Lo spettacolo troverà il suo modo per arrivare a questi eventi, ma questo non vuol dire che non possa prendere in prestito dai libri. Esplorare un mondo pre-Congiunzione potrebbe offrire un’opportunità unica per approfondire le diverse società delle Razze Antiche, in un modo in cui lo spettacolo principale di Witcher non può. Il mistero del primo witcher e dei maghi che lo hanno creato incombe lungo tutti i secoli che seguono fino alla vita di Geralt.

Quali personaggi appariranno in The Witcher: Blood Origin e chi è nel cast?

Il cast e quali personaggi appariranno nella serie prequel sono stati lentamente annunciati nel tempo.

Nel novembre 2020, Recapped ha riferito che lo spettacolo sta cercando di lanciare due protagoniste femminili. I loro nomi sono stati dati come Eile “The Lark” Lithe e Princess Merwyn. Eile proviene da un clan di elfi che usa i coltelli come arma principale. Originariamente Jodie Turner-Smith era stata assegnata come Eile ma è uscita dalla serie a causa di un conflitto di programmazione. Da allora, lo sappiamo Sofia Marrone (visto in Netflix Giri/Haji) interpreterà Eile e Mirren Mack (conosciuto per Mudlarks) interpreterà il Merwyn.

Laurence O’Fuarain (Rebellion, Vikings) è stato il secondo membro del cast confermato e interpreterà il ruolo di Fjall Stoneheart. Questo personaggio è stato descritto come “fisicamente forte, grintoso e viscerale”, appartenente a un clan elfico che rivaleggia con quello di Eile. È possibile che Fjall alla fine diventi il ​​primo Witcher del Continente.

Jacob Collins-Levy (The White Princess, Young Wallander) è stato annunciato per la prima volta di essersi unito al cast da Redanian Intelligence nel ruolo del “Capitano Eredin” di Blood Origin. Questo è lo stesso Eredin che conosciamo dai romanzi e dai giochi e, in effetti, un altro attore è stato scelto come una versione precedente di questo personaggio per la stagione 2 di The Witcher. Questo è il primo importante collegamento tra Blood Origin e la serie principale.

Da quei casting iniziali, ecco chi altro si è unito al cast:

Michelle Yeoh interpreterà Scian

Dylan Moran interpreterà Uthrok One-Nut

Lenny Henry interpreterà Balor

Nathaniel Curtis interpreterà Brian

Francesca Mills interpreterà Meldof

Huw Novelli interpreterà Brother Death / Callan

Lizzie Annis interpreterà Zacaré

Zach Wyatt interpreterà Syndril

Dove è stato girato The Witcher: Blood Origin? Quando è avvenuta la produzione?

Le riprese iniziali di The Witcher: Blood Origin si sono svolte tra il 16 agosto 2021 e il 21 novembre 2021.

Le riprese della serie sono iniziate ad agosto nel sud dell’Islanda, ma in seguito si sono trasferite nel Regno Unito. Una delle località degne di nota in Islanda include Nauthúsagil, nota per la cascata e il burrone. Abbiamo anche potuto vedere alcune delle riprese islandesi che si svolgono come il vulcano e il ghiacciaio Eyjafjallajökull.

Nel Regno Unito, la serie è girata principalmente agli Arborfield Studios di Wokingham, vicino a Reading.

Come notato, la serie si è conclusa il 21 novembre con la conferma di Declan de Barra che lo ha confermato su Twitter:

E questa è una conclusione su The Witcher – Blood Origin! Dalla prima all’ultima lista… pic.twitter.com/Cd1mZslBAt — Declan de Barra (@declandebarra) 21 novembre 2021

All’inizio del 2022, la serie ha dovuto riprendere diverse parti e ha impiegato l’aiuto di Alex Garcia Lopez per aiutare con le riprese. Queste riprese si sono svolte a “Cowleaze Wood at Aston Rowant National Nature Reserve a nord-ovest di Londra”.

Chi sta lavorando su Netflix The Witcher: Origine del sangue?

The Witcher: Origine del sangue è timonato da Irishman Declan De Barra che funge da showrunner e produttore esecutivo del progetto. De Barra è un habitué del main Stregone show, dopo aver scritto sia l’episodio quattro della prima stagione che il primo episodio della seconda. Musicista di talento, ha lavorato a stretto contatto con le compositrici Sonya Belousova e Giona Ostinelli e ha fornito la voce per “The Song of The White Wolf”.

1 per il dolore, 2 per la gioia, 3 per la vendetta, 4 per morire, 5 per la fiamma, 6 per un mondo non raccontato, mai più lo stesso… #thewitcherbloodorigins pic.twitter.com/jThbW9CKHf — Declan de Barra (@declandebarra) 28 marzo 2021

Per Origine del sangueDe Barra ha riunito un team di scrittori di diversa estrazione ed esperienza, tra cui Kiersten Van Horne (Stazione di Berlino, bucaneve), Aaron Stewart-Ahn (Mandi), Alex Meenehan (L’uomo nell’alto castello, Boschi), Tania Lozia (Cosa della palude, Fila di Carnevale), Pooja Gupta (Maria Maria) Tasha Huo (Bella Nera), e Troy Dangerfield (Castello).

Nel progetto sono coinvolti anche diversi veterani dello spettacolo principale di Witcher. La showrunner di The Witcher Lauren Hissrich sarà la produttrice esecutiva. Torneranno anche i produttori Tomek Baginski, Jason Brown, Sean Daniel e Jarek Sawko. Inoltre, lo scenografo Andrew Laws tornerà. Sebbene non siano stati ancora ufficialmente confermati come registi, Redanian Intelligence ha identificato Sarah O’Gorman e Crumbs e Vicky Jewson di Born to War di The Last Kingdom e The Witcher come i candidati più probabili. Come accennato in precedenza, il casting è di nuovo affidato a Sophie Holland di The Witcher.

Questo è tutto ciò che abbiamo The Witcher: Origine del sangue. Facci sapere se sei entusiasta della serie prequel nei commenti in basso.