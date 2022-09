“The Witcher: Blood Origin” – Nuove immagini mostrano il trio principale in Fighter Avatar

Netflix ha annunciato le date di uscita di diverse serie web e film nel suo ultimo evento fandom Tudum. I film ei programmi inclusi Enola Holmes 2, Stranger Things, The Umbrella Academy, Squid Game, e tanti altri. E, per tutti i fan della serie di successo Lo stregoneNetflix ha portato non una ma due buone notizie. Il primo è che la terza stagione dello show uscirà nell’estate del 2023. Successivamente, fino all’uscita della prossima stagione dello show, Netflix ha portato ai fan uno spin-off della serie chiamato The Witcher: Sangue Origine. Non solo, recentemente sono uscite le nuove immagini dello show.

Nuove immagini di Michelle Yeoh, Laurence O’Fuarain e Sophia Brown in #TheWitcher: Blood Origin pic.twitter.com/sJXJyGAPjM — Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) 26 settembre 2022

11 nuove foto di The Witcher: Blood Origin pubblicate da Netflix

Yeoh è mostrato come un feroce guerriero, alto, con orecchie da elfo e brandendo una spada e un pugnale. Interpreterà il malvagio Scian, l’unico sopravvissuto di una tribù nomade di elfi della spada. Scian è alla ricerca di un’arma sottratta alla sua gente The Witcher: Origine del sangue. Mostrato come un formidabile guerriero, è lei che sta soffrendo molto. Andrà in una pericolosa spedizione per trovare la spada scomparsa, che altererà il corso degli eventi nel Continente.

Il primo set di foto ci introduce ai pilastri dello spettacolo, tra cui Scian, Eile’ The Lark’ Lithe (Sophia Brown) e Fjall’ Stoneheart’ (Laurence O’Fuarain).

Ognuno dei tre elfi rappresenta una famiglia diversa. Scian è un membro del clan Ghost, Eile è Raven e Fjall è Dog. Sarà affascinante assistere alle dinamiche tra i clan poiché si lascia intendere che non tutti vanno particolarmente d’accordo.

Il narratore tra passato e presente è Seanchai (Minnie Driver).

I prossimi nella foto sono Callan (Huw Novelli), detto anche Fratello Morte, e Meldof il Matto (Francesca Mills).

Ultimo ma non meno importante, ci sono Il Saggio Capo Balor (Lenny Henry) e la Principessa Merwyn (Mirren Mack).

Lo spettacolo uscirà 25 dicembre di quest’anno. Preparati a divertirti Lo stregone‘S cast di spin-off. E, se non hai visto Lo stregone ancora, controllalo ora su Netflix.

