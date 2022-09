The Watcher non arriverà su Netflix a settembre 2022

Molti nuovi programmi Netflix usciranno per tutto settembre e siamo entusiasti di ogni singola uscita. Ma non abbiamo potuto fare a meno di notarlo L’osservatore è un titolo Netflix a cui non è stata data una data di uscita a settembre. In effetti, lo spettacolo non ha affatto una data di uscita ufficiale. Anche se questa è una notizia rattristante, abbiamo un nuovo aggiornamento riguardante le serie limitate che ti solleverà il morale.

L’osservatore è basato su una storia vera di una coppia sposata che, dopo essersi trasferita nella casa dei loro sogni, si ritrova costantemente molestata da un misterioso stalker di nome The Watcher. L’attrice nominata all’Oscar Naomi Watts e l’attore vincitore di un Emmy Award Bobby Cannavale recitano nei ruoli principali. Insieme a Watts e Cannavale nel cast ci sono Jennifer Coolidge, Mia Farrow, Noma Dumezweni, Margo Martindale e molti altri.

L’ultimo aggiornamento che abbiamo avuto riguardo allo spettacolo è stato quando la produzione è terminata. Il 2 marzo, Naomi Watts ha annunciato che le riprese erano ufficialmente terminate tramite un post su Instagram. Nella didascalia, Watts ha anche rivelato che lo spettacolo arriverà su Netflix “entro la fine dell’anno”. Era praticamente silenzio radio dopo questo aggiornamento.

Ora abbiamo finalmente un nuovo aggiornamento L’osservatore. Il 9 settembre, Netflix ha rilasciato un divertente teaser e una finestra di rilascio per la serie limitata.

Il teaser dell’Osservatore

Il teaser presenta Jennifer Coolidge nei panni dell’agente immobiliare Karen Calhoun. Fa un tour della famigerata casa su cui è incentrato lo spettacolo. Dai un’occhiata qui sotto!

Per la casa è stata realizzata anche una falsa pagina di Zillow. Ryan Murphy and Co. ha sicuramente investito molti soldi nel marketing di questa serie.

Quando potrebbe arrivare The Watcher su Netflix?

Secondo il comunicato stampa di Netflix, la serie limitata arriverà sullo streamer questo autunno. L’autunno va dal 23 settembre al 21 dicembre. Tuttavia, possiamo eliminare una versione di settembre poiché l’elenco completo degli spettacoli Netflix in arrivo questo mese è già stato rivelato e L’osservatore non era incluso.

Ciò significa che stiamo guardando una versione da qualche parte tra ottobre e dicembre. Naturalmente, vorremmo vedere lo spettacolo prima piuttosto che dopo. C’è la possibilità che Netflix possa dare allo spettacolo un’uscita di ottobre e, in tal caso, lo streamer probabilmente annuncerà la data di uscita questo mese. D’altra parte, l’evento TUDUM di Netflix è il 24 settembre, quindi forse lo streamer sta aspettando di annunciare la data di uscita dell’evento. Non ci resta che aspettare e vedere.

Resta sintonizzato su Netflix Life for L’osservatore data di uscita ufficiale!