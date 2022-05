The Watcher non arriverà su Netflix a maggio 2022

L’attesissima serie limitata L’osservatore, basato su eventi inquietanti pubblicati sul New York Magazine Il taglio, non arriverà su Netflix a maggio 2022. La serie è un adattamento di un articolo pubblicato sulla rivista nel 2018 che ha attirato l’attenzione di molti con lo slogan agghiacciante: “Una famiglia ha comprato la casa dei suoi sogni. Ma secondo le lettere inquietanti che hanno iniziato a ricevere, non erano gli unici interessati a questo.

L’articolo ha rivelato che poco prima di trasferirsi nella casa dei loro sogni, la famiglia Broaddus ha iniziato a ricevere “lettere terrificanti” da un misterioso sconosciuto che conosceva i dettagli intimi delle loro vite, avvertendoli che la loro cosiddetta casa dei sogni e i bambini piccoli erano costantemente sorvegliati. Si faceva chiamare “The Watcher”. L’articolo ha acceso teorie e ha puntato il dito su chi potesse essere.

Ma, nonostante abbia versato denaro, sudore e lacrime per scoprire da chi provenissero le agghiaccianti lettere, fino ad oggi non sappiamo chi potrebbe essere stato The Watcher e cosa quella persona minacciosa volesse veramente ottenere inviando quelle lettere.

Poco dopo la pubblicazione dell’articolo, Netflix ha acquisito i diritti della storia e ha iniziato a lavorare al progetto. Ma ora sono passati quasi quattro anni e stiamo ancora aspettando l’uscita della serie. Allora, quanto tempo resta da aspettare? Quando potremo guardare L’osservatore?

The Watcher ha una data di uscita?

Nonostante L’osservatore avendo una data di uscita nel 2022 taggata su IMDb, Netflix non ha ancora rivelato una data di uscita esatta per la serie limitata. Tuttavia, pensiamo che sia probabile che avremo la serie entro la fine del 2022.

La serie, con Naomi Watts, Bobby Cannavale e Jennifer Coolidge, è entrata in post-produzione il 18 febbraio 2022. In genere, a seconda della quantità di montaggio ed effetti speciali da aggiungere al progetto, la fase di post-produzione potrebbe durano tra sei e otto mesi (a volte più a lungo). Se questo è il caso di Netflix L’osservatore quindi questo potrebbe significare che la serie non sarà presentata in anteprima sulla piattaforma fino all’inverno, almeno alla fine del 2022, al più presto.

Resta sintonizzato per un aggiornamento ufficiale della data di rilascio!