“The Upshaws” Stagione 2: data di uscita di Netflix e cosa sappiamo finora

Sembra che Netflix abbia fatto passi da gigante nel reparto sitcom con l’uscita di The Upshaw, una delle rare sitcom multi-cam ad ottenere una seconda stagione. Dopo le riprese tra la fine del 2021 e il 2022, la nuova stagione è pronta per essere rilasciata su Netflix a livello globale a fine giugno 2022.

Gli Upshaw è una serie di sitcom Netflix Original creata da Wanda Sykes e Regina Hicks. Sykes è ben nota per le sue commedie dentro e fuori dal palco, ha diversi speciali di cabaret su Netflix. Hicks è ben nota per il suo lavoro come produttrice in spettacoli come Sorella Sorella e Fidanzate.

Gli Upshaw, una famiglia afroamericana della classe operaia dell’Indiana, fanno del loro meglio per cavarsela senza un progetto per il successo. Bennie, l’adorabile e affascinante capofamiglia, si scontra costantemente con sua cognata Lucrezia, che sopporta le buffonate di Bennie solo per il bene di sua sorella.

Gli Upshaw Stato di rinnovo di Netflix della stagione 2

Stato di rinnovo ufficiale di Netflix: Rinnovato (Ultimo aggiornamento: 30/06/2021)

Nel corso degli anni Netflix ha lottato per avere un impatto con le sue commedie multi-camera, poiché abbiamo visto diverse sitcom cancellate dopo una sola stagione di breve durata.

Nonostante una netta mancanza di marketing in vista del rilascio di Gli Upshaw, la sitcom si è comportata relativamente bene da quando è arrivata su Netflix il 12 maggio. La commedia ha trascorso un totale di 26 giorni nella top ten di Netflix dalla sua uscita, il che ha sicuramente contribuito al suo rinnovamento.

Tracey Pakosta, Head of Comedy di Netflix, ha detto quanto segue sul rinnovo di The Upshaws:

“Wanda e Regina hanno creato un nuovo ingresso nella tradizione delle sitcom nere che è reale, riconoscibile, pieno di cuore e incredibilmente divertente. Siamo entusiasti di vedere dove, insieme al loro talentuoso cast, porteranno gli Upshaw nella seconda stagione”.

Altri episodi per la stagione 2

Netflix ha scelto di aumentare il numero di episodi da dieci a sedici per la seconda stagione di Gli Upshaw. Gli episodi manterranno la loro durata di 30 minuti. Anche la seconda stagione dovrebbe essere rilasciata in parti, lo stesso formato dell’altra popolare sitcom Riunione di famiglia.

Le riprese della seconda stagione della sitcom si sono svolte tra il 29 novembre 2021 e il 28 aprile 2022. Lo spettacolo è stato girato di fronte a un pubblico dal vivo al Sunset Bronson-Hollywood Forever lot a Los Angeles.

Per quali membri del cast stanno tornando Gli Upshaw stagione 2?

I fan non devono preoccuparsi, non ci saranno grandi cambiamenti nel cast nella seconda stagione di Gli Upshaw.

Ci aspettiamo di vedere i seguenti nomi e volti tornare nella stagione 2:

Mike Epps – Bennie Upshaw

– Bennie Upshaw Kim Fields – Regina Upshaw

– Regina Upshaw Diamante Lione – Kelvin Upshaw

– Kelvin Upshaw Wanda Sykes – Lucrezia

– Lucrezia Khali Spriggins – Aaliyah Upshaw

– Aaliyah Upshaw Pagina Kennedy – Anatra

– Anatra Viaggio Cristina – Maya Upshaw

– Maya Upshaw Michel Estime – Tony

– Tony Jermele Simone – Bernardo

– Bernardo Gabriele Dennis – Tascia

Quando è Gli Upshaw data di uscita di Netflix della seconda stagione?

Il 7 maggio 2022 Netflix ha confermato che la stagione 2 di The Upshaws arriverà il 29 giugno 2022. Non è chiaro, tuttavia, quanti episodi arriveranno come parte della seconda stagione. Ti terremo aggiornato.

Considera questo il tuo invito ufficiale alla funzione, famiglia. La seconda stagione di #TheUpshaws uscirà il 29 giugno 🙌🏾 pic.twitter.com/U4GB5J34Ln — Netflix Is A Joke (@NetflixIsAJoke) 7 maggio 2022

Non vedi l’ora che arrivi la seconda stagione di Gli Upshaw su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!