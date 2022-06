“The Umbrella Academy” Stagione 4: tutto ciò che sappiamo finora

La terza stagione è stata la migliore stagione di L’Accademia degli Ombrelli ancora, e i fan che hanno già abbuffato la stagione 3 non vedono l’ora di vedere cosa ci sarà in serbo nella stagione 4. Netflix deve ancora annunciare il rinnovo di L’Accademia degli Ombrelli, ma siamo certi che sia solo questione di tempo prima che questo venga confermato. Terremo traccia di tutto ciò che devi sapere L’Accademia degli Ombrelli stagione 4, inclusi cosa aspettarsi, aggiornamenti sulla produzione, notizie sul casting, trailer e data di uscita di Netflix.

L’Accademia degli Ombrelli è una serie comica-drammatica di supereroi originale Netflix creata da Steve Blackman e basata sui fumetti con lo stesso nome di Gerard Way e Gabriel Bá.

Dal 2019, L’Accademia degli Ombrelli ha contribuito a riscrivere la sceneggiatura sulla disfunzionale famiglia di supereroi, fornendo agli abbonati ore di intrattenimento degno di nota.

Ha L’Accademia degli Ombrelli rinnovato per la stagione 4?

Stato di rinnovo ufficiale di Netflix: in sospeso (ultimo aggiornamento: 23/06/2022)

La terza stagione di L’Accademia degli Ombrelli è appena arrivato su Netflix, quindi non dovrebbe sorprendere il fatto che lo streamer non abbia ancora annunciato il rinnovo per la quarta stagione. L’Accademia degli Ombrelli è ancora una delle serie originali più popolari di Netflix e si dice che la serie sia già in fase di sviluppo attivo e il rinnovo sarà presto confermato.

Una volta che avremo le statistiche di visualizzazione per la terza stagione, aggiungeremo le informazioni rilevanti per dimostrare il perché L’Accademia degli Ombrelli sarà rinnovato per la stagione 4.

L’Accademia degli Ombrelli sarà in diretta concorrenza con Cose più strane per l’ambito posto numero uno nella top ten globale quando il secondo volume della stagione 4 arriverà il 1° luglio.

Da cosa aspettarsi L’Accademia degli Ombrelli stagione 4

Il miglior peggior padre del mondo

Sir Reginald Hargreeves è senza ombra di dubbio uno dei peggiori padri dell’universo conosciuto. Semplicemente un mezzo per un fine egoistico, l’unico motivo per cui Reginald ha adottato i bambini dell’Accademia dell’Ombrello e dell’Accademia dei passeri era che potesse ripristinare l’universo a sua immagine e ritrovarsi con la moglie morta, Abigail.

Una volta che i suoi figli si rendono conto che è vivo, possiamo aspettarci una visita tutt’altro che civile dalla famiglia Hargreeves. Non sappiamo ancora fino in fondo cosa significhi il ripristino dell’universo di Reginald per i suoi figli, ma in vero stile Reginald, ci aspettiamo che siano stati fregati di nuovo.

Una vita senza poteri

Con la rimozione dei loro poteri, la Umbrella and Sparrow Academy rappresenta una minaccia notevolmente ridotta per Reginald. La vita sarà drammaticamente diversa per la famiglia Hargreeves, che senza i loro poteri sperimenterà ora una nuova forma di vulnerabilità. Questo significa che non c’è più la palla dell’autobus per Klaus.

Questo pone anche la domanda, in questo mondo Reginald ha adottato i bambini Hargreeves, e indipendentemente dal fatto che lo abbia fatto o meno, questo potrebbe significare che tutte le rispettive madri sono ancora vive. Dopo aver finalmente stretto un legame con Reginald, è stato tutto inutile, quindi mentre Klaus proverà ancora il dolore del tradimento, se si renderà conto che sua madre potrebbe essere ancora viva, sarà immediatamente in viaggio in Pennsylvania. .

Se alcuni degli Hargreeve hanno una vita migliore senza i loro poteri, come Allison, potrebbe volerci del tempo per convincerli a tornare alle loro vite precedenti.

Salto temporale?

Nella vita reale, Aidan Gallagher, l’attore di Five, ha 18 anni e compirà 19 anni a settembre. Quando ci aspettiamo che la quarta stagione di The Umbrella Academy arrivi su Netflix, avrà quasi 21 anni. Ora, mentre Gallagher interpreta un quindicenne estremamente convincente, non passerà molto tempo prima che diventi troppo grande per l’aspetto di uno. Un semplice salto temporale permetterebbe di inserire la crescita nella vita reale dell’attore nella storia di Five che sembra più vecchio di un quindicenne.

Incluso nel salto temporale, potremmo vedere quanto sono cambiate drasticamente le vite degli Hargreeve. Diego e Lila avranno avuto il loro bambino, se Luther riesce a trovare Sloane gli sposi potrebbero godersi alcuni anni di felicità coniugale e Ben, chiaramente sconvolto dalla perdita dei suoi poteri potrebbe iniziare il suo piano per sconfiggere Hargreeves.

Una famiglia fratturata

Tutti gli Hargreeve hanno attraversato le proprie prove, tribolazioni e traumi e, nonostante quanto siano disfunzionali, sono ancora rimasti come una famiglia. Ma in un universo nuovo di zecca senza poteri, la scelta di andare avanti con le proprie vite potrebbe spezzare i rapporti della famiglia che vuole indietro i propri poteri.

Il tradimento di Allison continuerà a pungerla e, mentre si riunisce con Claire e Ray, potrebbe cercare di riparare il ponte in fiamme con i suoi fratelli.

Quando L’Accademia degli Ombrelli la stagione 4 va in produzione?

Se guardiamo indietro al programma di produzione della terza stagione, la preparazione della produzione non è iniziata fino a ottobre 2020 e le riprese sono iniziate diversi mesi dopo, a febbraio 2021. Le riprese si sono concluse il 28 agosto 2021. Va notato che la pandemia globale è stata colpisce ancora notevolmente le produzioni in tutto il mondo, il che potrebbe spiegare perché ci sia voluto così tanto tempo tra l’inizio della pre-produzione e le riprese.

Se la quarta stagione segue un programma simile, la preparazione della produzione potrebbe iniziare già a settembre o ottobre 2020. Le riprese potrebbero iniziare entro la fine dell’anno o all’inizio del 2023 e terminare in estate.

Per ora, non ci sono conferme su quando L’Accademia degli Ombrelli la stagione 4 inizia la produzione.

Chi sarà nel cast di L’Accademia degli Ombrelli stagione 4?

Ci aspettiamo di vedere i seguenti membri del cast tornare nella quarta stagione di L’Accademia degli Ombrelli:

Membro del cast del ruolo #U7 Viktor Elliot Page #U1 Luther Tom Hopper #U2 Diego David Castañeda #U3 Allison Emmy Raver-Lampman #U4 Klaus Robert Sheehan #U5 Aidan Gallagher #S2 Ben Justin H. Min Sir Reginald Colm Feore Lila Pitts Ritu Arya Pogo Adam Godley #S5 Sloane Genesis Rodriguez Abigail Liisa Repo-Martell

Non è chiaro se i membri deceduti della The Sparrow Academy torneranno poiché non è ancora chiaro quanto dell’universo sia stato cambiato da Sir Reginald.

Quando L’Accademia degli Ombrelli la stagione 4 sarà su Netflix?

Steve Blackman, lo showrunner di L’Accademia degli Ombrelliha affermato in passato che il tempo per produrre ogni stagione di L’Accademia degli Ombrelli impiega fino a 18 mesi prima della sua eventuale uscita su Netflix. Ciò significa che, anche se la produzione dovesse iniziare il giorno dopo l’arrivo della terza stagione su Netflix, aspetteremmo almeno fino a dicembre 2023.

Come discusso in precedenza, se la produzione della stagione 4 inizia nell’autunno del 2022, allora potremmo non vedere The Umbrella Academy tornare su Netflix fino alla primavera o all’estate del 2024.

La stagione 4 sarà l’ultima di L’Accademia degli Ombrelli?

Come riportato nella nostra anteprima della terza stagione, lo showrunner, Steve Blackman, ha ricevuto un documento di 18 pagine dal creatore del fumetto e frontman dei My Chemical Romance, Gerard Way.

Non è chiaro cosa sia racchiuso nel documento, tuttavia, se sono 18 pagine della storia allora potremmo vedere L’Accademia degli Ombrelli raggiungere una quinta o forse una sesta stagione.

Ti piacerebbe vedere una quarta stagione di L’Accademia degli Ombrelli su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!