The Summer I Turned Pretty su Netflix per lo streaming online?

A tutti i ragazzi che ho amato prima sarà felice di sapere che un’altra trilogia di Jenny Han verrà adattata. È tutta una questione di L’estate sono diventata carina. La grande domanda è dove sarà disponibile per lo streaming.

Netflix ci ha portato il A tutti i ragazzi trilogia, basata sulla serie di libri di Jenny Han. Naturalmente, ci sono molti altri romanzi che Han ha scritto e i fan di YA non vedono l’ora di avere contenuti YA più diversi. Quando la notizia lo ha diffuso L’estate sono diventata carina sarebbe stata trasformata in una serie TV, ci sono stati molti applausi.

Poi, proprio di recente, abbiamo appreso che la serie era già stata rinnovata. La prima stagione non era nemmeno stata presentata in anteprima, ma è stata ordinata una seconda stagione. È probabile che sia basato sul secondo libro della serie.

La domanda che i fan dei romanzi di Jenny Han hanno è dove L’estate sono diventata carina trasmetterà in streaming. Si unirà al A tutti i ragazzi film su Netflix?

The Summer I Turned Pretty non è in streaming su Netflix

Ci sono notizie deludenti. Non potrai guardare la serie sulla stessa piattaforma dell’adattamento di Han’s A tutti i ragazzi serie. I diritti sono stati acquistati da una piattaforma di streaming diversa.

Avrai bisogno di un abbonamento Prime Video. Tutti gli episodi di L’estate sono diventata carina la stagione 1 è ora disponibile per lo streaming lì. Stiamo esaminando la seconda stagione in arrivo nell’estate 2023 al più presto.

È altamente improbabile che Netflix possa mai ottenere lo spettacolo. Questa è una serie Prime Video Original. Come Netflix, Amazon vorrà mantenere i suoi contenuti esclusivi per la propria piattaforma di streaming. L’unico motivo per cui lo spettacolo potrebbe spostarsi è se Netflix e Amazon si alleano per affrontare le altre piattaforme di streaming, ma è improbabile.

L’estate sono diventata carina è disponibile per lo streaming su Prime Video.