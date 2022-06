“The Summer I Turned Pretty” è su Netflix? Controlla anche questi spettacoli simili

The Summer I Turned Pretty è l’ultimo adattamento del romanzo di Jenny Han ad arrivare sul mercato, ma è disponibile su Netflix? La commedia romantica segue una giovane ragazza Bella, che visita la casa sulla spiaggia dei suoi amici di famiglia per le vacanze estive annuali. Condivide un forte legame con i fratelli Jeremiah e Conrad, ma quell’estate le loro dinamiche cambiano poiché entrambi i fratelli si innamorano della stessa ragazza. Lo streamer aveva precedentemente adattato To All The Boys I’ve Loved Before di Jenny per attirare il pubblico. Ma si scopre che Amazon Prime Video ha preso una foglia dal libro del gigante dello streaming e ha in mano una solida confusione di commedie romantiche con The Summer I Turned Pretty in streaming su Amazon invece che su Netflix. Tuttavia, Netflix ospita molte altre rom-com come The Summer I Turned Pretty che puoi trasmettere in streaming per ottenere la correzione della tua rom-com.

Il mio primo primo amore

Come l’estate che sono diventata carina, Il mio primo primo amore ha tutto, dai primi amori dei cuccioli ai crepacuori. Gli amici di Yoon Tae Oh decidono improvvisamente di trasferirsi con lui per motivi personali e ne derivano dirottamenti.

Il mio ID è Gangnam Beauty

Il mio ID è Gangnam Beauty segue una ragazza insicura, Kang Mi Rae, che si sottopone a un intervento di chirurgia plastica per smettere di essere vittima di bullismo. Ma il suo incubo ricomincia quando va al college e viene soprannominata Gangnam Beauty.

Io non ho mai

La vita di Devi Vishwakumar diventa caotica quando entra in un triangolo amoroso con la sua amica d’infanzia e il ragazzo più sexy della scuola. Ma il suo problema non finisce qui perché deve fare i conti con la sua identità indiana ed è ancora alle prese con la morte di suo padre. Stagione 3 di Io non ho mai sta arrivando.

Fermacuori

Nessuna lista è completa senza una simpatica commedia romantica LGBTQ. Fermacuori parla di due ragazzi, Nick e Charlie, che trovano l’amore in una scuola di grammatica inglese. Il dramma affronta abilmente il delicato argomento della sessualità e dell’amore giovanile.

Educazione sessuale

Un’altra importazione britannica, Educazione sessuale si concentra sull’esperienza adolescenziale e porta gli argomenti tabù nel mainstream con un approccio spensierato. Nel cast Asa Butterfield e Margot Robbie somigliano a Emma Mackey.

