“The Sound of Magic” Stagione 2: stato di rinnovo di Netflix e cosa sappiamo finora

Dopo una straordinaria prima stagione di Il suono della magia, lo stravagante k-drama è stato all’altezza delle aspettative dei fan e altro ancora. Ma soprattutto Netflix rinnoverà la serie per una seconda stagione? I fan lo spereranno, ma la mancanza di materiale sorgente aggiuntivo potrebbe intralciare. Ecco tutto ciò che sappiamo finora sulla stagione 2 di The Sound of Magic su Netflix.

Il suono della magia è una serie K-Drama fantasy musicale originale sudcoreana Netflix scritta da Kim Min Jeong, diretta da Kim Seong-Yoon e basata sul webtoon Annarasumanara di Ha Il-Kwon.

Abbandonata dai suoi genitori a causa dei debiti, Yoon Ah Yi mantiene se stessa e sua sorella minore. Nonostante quanto sia impegnata con il suo lavoro part-time e i suoi studi, Yoon Ah Yi è ancora una delle migliori studentesse della scuola. Tutto ciò che Yoon Ha Yi desidera è crescere il più velocemente possibile in modo da poter avere un lavoro stabile, e quando rivela il suo sogno al mago Ri Eul, la sua vita cambia per sempre.

Stato di rinnovo di Netflix per la stagione 2 di The Sound of Magic

Stato di rinnovo ufficiale di Netflix: In sospeso (Ultimo aggiornamento: 05/12/2022)

Al momento della scrittura Il suono della magia è in streaming su Netflix da poco meno di una settimana, il che significa che al più presto aspetteremo diverse settimane per sapere se il K-Drama verrà rinnovato.

La ragione di ciò è che Netflix spesso attende diverse settimane per raccogliere tutti i dati rilevanti sugli spettatori da tutto il mondo. Ciò che spesso determina il rinnovo è legato a quanti abbonati hanno guardato la serie nella sua interezza, quanti sono iniziati ma si sono fermati dopo uno o due episodi e il numero totale di ore di visione.

Mentre ci aspettavamo un inizio più forte per Il suono della magia, quasi dieci milioni di ore guardate nella prima settimana di uscita sono ancora fantastiche. Per non parlare dello spettacolo che è entrato nella top ten globale di Netflix.

Il suono della magia è già entrato nella top ten delle liste di 42 paesi in tutto il mondo ed è diventato il primo posto per più paesi come Emirati Arabi Uniti, Sri Lanka, Arabia Saudita, Indonesia ed Egitto. Ci aspettiamo che Il suono della magia per raggiungere il primo posto in Corea del Sud, dove ha raggiunto il secondo posto.

Ci aspettiamo di vedere un aumento della popolarità nelle prossime settimane e milioni di ore di visualizzazione sufficienti per consentire a Netflix di determinare se o meno Il suono della magia dovrebbe essere rinnovato per una seconda stagione.

The Sound of Magic ha bisogno di una seconda stagione?

L’elefante nella stanza quando si parla di una seconda stagione di Il suono della magia è se la storia abbia effettivamente bisogno di una seconda stagione. Ciò è dovuto principalmente al fatto che molti dei fili della trama visti nella prima stagione sono terminati entro la fine dell’episodio 6.

C’è anche il problema con il materiale sorgente poiché il webtoon è durato solo sette capitoli, otto se includi il prologo. Con praticamente tutto il materiale originale coperto, gli sceneggiatori avrebbero bisogno di andare oltre per una seconda stagione.

Se gli sceneggiatori fossero disposti ad allungare la storia oltre una stagione, allora potremmo vedere alcune delle seguenti trame nella seconda stagione;

Che fine ha fatto il mago Ri Eul? Dopo che Ah-Yi ha usato la magia per aiutarlo a scomparire ed eludere la polizia, Ri Eul non è più stato visto. Mentre Ah-Yi inizia a esplorare più magia, Ri Eul tornerà per insegnarle più segreti?

Il nome di Ri Eul sarà mai cancellato? Incastrato per un omicidio che non ha commesso, una seconda stagione vedrà il nome di Ri Eul completamente cancellato per sempre.

Con il padre di Ah-Yi che mantiene la sua promessa di trovare un lavoro per cancellare i suoi debiti, darà ad Ah-Yi la libertà di intraprendere una nuova carriera come mago?

Abbandonata da sua madre, Ah-Yi ha struggeto per sua madre, lasciando i suoi messaggi e lettere nella vana speranza che un giorno possa tornare. Mentre Ah-Yi inizia a fare qualcosa della sua vita, niente potrebbe essere più dirompente del ritorno di sua madre.

Ah-Yi ha una potenziale storia d’amore in erba con Na Il. Ci aspetteremmo che questa relazione venga esplorata ancora di più nella seconda stagione, specialmente con Na Il che abbandona il college mentre cerca di prendere il controllo della sua vita lontano dai suoi genitori.

Ti piacerebbe vedere una seconda stagione di The Sound of Magic su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!