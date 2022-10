“The Soccer Football Movie” uscirà su Netflix a novembre 2022

Netflix ha appena (parzialmente) svelato un nuovo film d’animazione in arrivo sul servizio di streaming in tutto il mondo. Previsto per il debutto nel novembre 2022, il film sul calcio presenterà due grandi star di questo sport.

Previsto per il debutto il 9 novembre, il nuovo film d’animazione è apparentemente uscito dal nulla e si è aggiunto alla formazione di novembre 2022. Il titolo del film all’interno dell’app Netflix ha in particolare la parola football barrata.

Sulla pagina Netflix del nuovo film, una breve sinossi ci dà un’idea di cosa possiamo aspettarci dal film in uscita, che deve ancora essere valutato:

“Quattro giovani superfan del calcio si alleano per aiutare i loro idoli a riguadagnare le loro abilità dopo che uno scienziato malvagio intrigante ha rubato il loro talento.”

In una breve clip sulla pagina di Netflix, possiamo vedere il cameo di due enormi stelle del calcio, Zlatan Ibrahimovic e Megan Anna Rapinoe caratteristica.

Ibrahimović è meglio conosciuto per i suoi anni all’AC Milan è nel teaser clip che sfoggia la sua maglia numero 9, che ha indossato in particolare durante il suo periodo in LA Galassia.

Rapinoe è meglio conosciuta per aver guidato la squadra femminile degli Stati Uniti alla vittoria alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2019, dove gli Stati Uniti si sono assicurati il ​​loro quarto titolo.

Il film sul calcio durerà 1 ora e 13 minuti.

Non sono stati annunciati dettagli su altri doppiatori o registi, né su quale studio ci sia dietro il film.

Ti aggiorneremo quando ne avremo di più.

Ecco la prima clip di look di Il film sul calcio che è stato caricato su Netflix e abbiamo anche ritagliato alcuni screenshot dal trailer:

Non vedi l’ora di guardare Il film sul calcio su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.