“The Sinner” Stagione 4 in arrivo su Netflix nell’ottobre 2022

Il peccatore è tornato per la sua quarta stagione nel 2021, composta da 8 episodi. La quarta e ultima stagione arriverà anche su Netflix nel 2022 nella maggior parte delle regioni, con la maggior parte del mondo già in streaming la serie finale di episodi. L’ultima stagione arriverà su Netflix negli Stati Uniti e in Canada nell’ottobre 2022.

Bill Pullman ha ripreso il ruolo di Harry Ambrose, il detective della polizia che indaga su un caso nuovo di zecca e finale per la stagione 4. Viene reclutato durante un ritiro su una piccola isola con Sonya (interpretata da Jessica Hecht) dove si è verificata una tragedia con la figlia di una figura di spicco dell’isola.

Nuovi arrivati ​​per la stagione 4 di Il peccatore includono Alice Kremelberg come Percy Muldoon, Michael Mosley come Colin Muldoon, Frances Fisher come Meg Muldoon e Cindy Cheung come Stephanie Lam.

Dov’è The Sinner in streaming su Netflix?

Netflix detiene i diritti di streaming globali su Il peccatore, comprese tutte le principali regioni di lingua inglese, tra cui Australia, Canada, Stati Uniti e Regno Unito.

Quando sarà la stagione 4 di The Sinner su Netflix negli Stati Uniti e in Canada?

Devi aspettare un anno dopo l’inizio della messa in onda del primo episodio negli Stati Uniti. Per la stagione 3, ciò significava che lo spettacolo è iniziato in onda il 6 febbraio 2020 e poi è arrivato su Netflix il 6 febbraio 2021.

Questo programma di rilascio si applicava anche alle versioni delle stagioni 1 e 2 di Il peccatore negli anni precedenti. Questo programma di rilascio si applica anche a Netflix in Canada.

Usando questa scala temporale, puoi aspettarti di vedere stagione 4 di Il peccatore su Netflix negli Stati Uniti e in Canada il 13 ottobre 2022.

Ciò è confermato con lo spettacolo che ora mostra un avviso della stagione 4 sulla pagina di Netflix.

Quando sarà The Sinner Stagione 4 su Netflix a livello internazionale?

Al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, le nuove stagioni di The Sinner sono sempre arrivate diversi mesi dopo la conclusione.

Questo è ancora il caso per stagione 4 di Il peccatore che hanno ricevuto tutti la stagione su Netflix il 26 gennaio 2022.

Stiamo ancora aspettando la conferma che tutte le regioni al di fuori degli Stati Uniti riceveranno la stagione 4 a gennaio, quindi guarda questo spazio.

Ci sarà una quinta stagione di The Sinner?

Una quinta stagione non è in programma, sfortunatamente come accennato in precedenza. Durante la messa in onda della stagione 4 è stato confermato che la stagione 5 non sarebbe avvenuta. La rete afferma che la stagione 4 si conclude con “una conclusione soddisfacente al viaggio di Ambrose”.

starai a guardare? Il peccatore su Netflix quando uscirà la stagione 4? Fatecelo sapere nei commenti in basso.