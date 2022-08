“The Sandman” Stagione 2: stato di rinnovo di Netflix e cosa aspettarsi

di Netflix L’uomo di sabbia finalmente è alle porte. La stagione di 10 episodi copre i primi due volumi del fumetto seminale di Neil Gaiman, “Preludes and Nocturnes” e “The Doll’s House”. Diamo uno sguardo a tutto ciò che sappiamo su una stagione 2 di L’uomo di sabbia su Netflix.

Quello che vediamo nella prima stagione di L’uomo di sabbia graffia semplicemente la superficie. L’uomo di sabbia il fumetto si estende su 10 volumi principali, oltre a un prequel e molti spinoff nel più ampio “Sandman Universe”. Se Netflix vuole completare la saga, c’è potenziale per molte stagioni.

L’uomo di sabbia Stato di rinnovo di Netflix della stagione 2

Stato di rinnovo ufficiale: in attesa diLa nostra previsione di rinnovo: Probabile rinnovo

The Sandman non è stato ancora rinnovato per una seconda stagione, ma potrebbe facilmente cambiare nelle prossime settimane.

La stagione di debutto si conclude con una sorta di cliffhanger e il team è ansioso di adattare il resto dei fumetti.

Una stagione 2 alla fine dipenderà da molti fattori diversi, alcuni dei quali importanti sono le prestazioni su Netflix, incluso il numero di persone che iniziano e, forse ancora più cruciale, quante persone finiscono lo spettacolo.

Molti senza dubbio confronteranno la performance dello spettacolo con altri due grandi spettacoli fantasy in uscita nell’estate del 2022, Casa del Drago per HBO Max e Il Signore degli Anelli: Anelli del Potere per Amazon Prime.

Non disponiamo ancora di dati sull’andamento dello spettacolo su Netflix, ma aggiorneremo questo post nelle prossime settimane con tutti i primi 10 dati, i dati orari e altro ancora.

Riguardo a quando potremmo vedere un annuncio della seconda stagione, potrebbe arrivare a settembre. Questo è quando Netflix ospiterà il suo secondo evento TUDUM il 24 settembre. Forse è allora che sentiremo la notizia di un rinnovamento. Fino ad allora, o ogni volta che potrebbe arrivare il rinnovo, parliamo delle trame che potremmo vedere nella stagione 2.

Potremmo avere un episodio bonus della prima stagione di The Sandman?

Avete letto bene: il Sandman la community è impazzita all’idea che potremmo ottenere un episodio bonus. Al momento, questa è solo una voce, ma abbiamo molte prove a sostegno. In primo luogo, quando Netflix ha rilasciato il suo comunicato stampa originale, ha rivelato che il conteggio degli episodi era “10 (più uno)”. Ovviamente, il comunicato stampa è stato inviato quando lo spettacolo è stato annunciato nel 2019, quindi i piani potrebbero essere cambiati da allora. Detto questo, il creatore Neil Gaiman ha accennato sul suo Twitter che lo spettacolo racconterà alcune delle storie brevi e uniche dell’arco narrativo di “Dream Country”.

Calliope

In primo luogo, nel 2021, Gaiman ha preso in giro un oggetto di scena della trama di Calliope, che non è coperto nei primi 10 episodi. Ha condiviso la foto di un libro, “Here Comes a Candle”, scritto da Erasmus Fry. Nella storia, Calliope, una delle nove muse del mito greco, viene catturata da un Fry, uno scrittore in difficoltà. La tiene prigioniera per decenni, usando i suoi poteri come musa ispiratrice per dargli l’ispirazione per scrivere romanzi di successo. Uno di questi romanzi è “Here Comes a Candle”, che Gaiman tiene tra le mani:

Tutto sta andando bene. Abbiamo terminato le riprese principali. C’è molto lavoro sugli effetti visivi e cose del genere. Ci sono cose che potresti leggere e ascoltare mentre aspetti notizie, però. Potresti prendere un libro Erasmus Fry dalla biblioteca, per esempio… https://t.co/9e1Nw93Osv pic.twitter.com/9qJC6gKcIW — Neil Gaiman (@neilhimself) 14 agosto 2021

Inoltre, se non bastasse, c’è la volta in cui ha rivelato una cosa “meravigliosa” accaduta durante la produzione di Sandman. A quanto pare, tre donne hanno pianto Calliope:

Ho visto tre giovani donne che non avevano mai letto i fumetti piangere, prima con rabbia poi con gioia per la storia di Calliope. — Neil Gaiman (@neilhimself) 31 luglio 2021

In definitiva, avrebbe perfettamente senso coprire le storie di Paese dei sogni in un episodio autonomo. Sono tutti racconti brevi e indipendenti. Ecco le altre tre storie raccontate all’interno del volume:

Un sogno di mille gatti: In questa storia, un piccolo gatto viene chiamato lontano dalla sua casa per un evento in un cimitero, dove viene raccontata una storia a un gruppo di gatti. Vediamo Morpheus apparire sotto forma di un gatto.

Sogno di una notte di mezza estate: In cui Dream guarda la prima rappresentazione in assoluto di William Shakespeare Sogno di una notte di mezza estateeseguita davanti a un pubblico di fate.

Facciata: in questa storia, Element Girl, l’eroe DC dimenticato, si è ritirato dall’essere un supereroe. Indossa una faccia finta per coprire la sua malattia della pelle quando esce. Non sa come uccidersi poiché è invulnerabile.

È possibile racchiuderli tutti in un episodio? Forse, ma potrebbe anche far perdere il ritmo. Potremmo vederne alcuni salvati per la seconda stagione. Cioè, se questo mistero undicesimo episodio esiste.

Cosa aspettarsi da The Sandman Stagione 2 su Netflix?

Avvertimento: Spoiler per il fumetto sono avanti!

Ricordi nell’episodio quattro, quando Morpheus viene scortato da Lucifero e incontra il suo vecchio amore, Nada, imprigionato all’Inferno? Questa storia secondaria è durata solo un minuto o giù di lì e non è stata menzionata di nuovo nella prima stagione. Detto questo, questa scena crea una storia che sarà senza dubbio trattata nella seconda stagione. Racconti nella sabbia è ambientato in Africa, in una città governata da una donna di nome Nada. Non ha mai trovato l’amore. Ma quando incontra brevemente un estraneo, si innamora all’istante di lui, così tanto che non riesce a dormire. Tuttavia, la mattina dopo scopre che l’uomo è scomparso e lo cerca. Alla fine, Nada si rende conto che l’uomo che desiderava è, in effetti, Dream of the Endless – e anche lui la ama.

Dopo aver visto che Dream si era innamorato di un mortale, il sole rade al suolo la città di vetro di Nada. Nada, nella sua colpa, si uccide ed entra nel regno della Morte. Lì, viene accolta da Morfeo, che le offre di essere la sua regina, ma lei lo nega. Di conseguenza, la condanna all’inferno per l’eternità.

Racconti nella sabbia è una storia d’amore che finisce in tragedia. E non è la prima relazione fallita per Dream. È molto, molto cattivo nelle relazioni.

Potenziale trama della seconda stagione di The Sandman: La stagione delle nebbie

Stagione delle nebbie sarà senza dubbio il più grande arco narrativo della seconda stagione. Una delle trame più popolari dell’intera serie a fumetti, inizia con un incontro di famiglia senza fine. Questa sarà la prima volta che vedremo la famiglia tutta insieme, ad eccezione di Destruction, ma questa è una storia completamente diversa. Tieni presente che finora abbiamo incontrato solo quattro dei sette infiniti: Dream (Tom Sturridge), Death (Kirby Howell-Baptiste), Desire (Mason Alexander Park) e Despair (Donna Preston).

Durante l’incontro, vediamo ancora una volta Desire complottare. Prendono in giro Morpheus per il trattamento riservato alla sua ex amante Nada, che ha condannato all’inferno. Alla fine, si arrende e si reca all’Inferno per liberarla. Tuttavia, quando arriva all’inferno, scopre che il regno è vuoto.

Si scopre che Lucifero si è stancato e ha abbandonato l’Inferno, passando la Chiave dell’Inferno e quindi la responsabilità di essa al Sogno. Naturalmente, Morpheus ha il suo regno su cui governare; non può governare l’inferno. Di conseguenza, in The Dreaming, viene accolto da vari esseri immortali, ciascuno in lizza per diventare il prossimo Sovrano dell’Inferno.

Potenziale trama della seconda stagione di The Sandman: A Game of You

Stagione delle nebbie è seguito da Un gioco di te.

Dato che la prima stagione copriva due volumi, sembra naturale che la seconda stagione facesse lo stesso. Se così fosse, vedremo Un gioco di te adattarti. Questo volume continua la storia di Barbie, che è un’inquilina della residenza di Hal nella prima stagione. Nello spettacolo, la vediamo vivere come una principessa nel suo regno fantastico, noto come The Land: che si sente ispirato al film di Jim Henson. Labirinto. In La casa delle bambole, la vediamo insieme al suo saggio compagno, una creatura simile a un cane chiamata Martin Tenbones. Questo volume contiene un po’ di tutto, dagli animali parlanti a una testa mozzata che parla. Cosa non è da amare?

Ti piacerebbe vedere la stagione 2 di L’uomo di sabbia su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.