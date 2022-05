The Sandman non arriverà su Netflix a maggio 2022

L’uomo di sabbia deve essere una delle serie di adattamenti live-action più attese di Netflix in attesa di essere rilasciata sullo streamer. Dopo che nel 2019 è stato annunciato che il gigante dello streaming avrebbe adattato la serie di fumetti DC più venduta di Neil Gaiman, molti erano ansiosi di notizie sulla sua uscita. Ma sembra che per il momento, l’attesa per l’uscita di L’uomo di sabbia continuerà, poiché non arriverà su Netflix a maggio 2022.

Senza rivelare troppo su ciò che verrà, la premessa di base per la serie è la seguente:

“Un mago che tenta di catturare la Morte per contrattare per la vita eterna intrappola invece suo fratello minore Dream. Temendo per la sua incolumità, il mago lo tenne imprigionato in una bottiglia di vetro per decenni. Dopo la sua fuga, Dream, noto anche come Morpheus, va alla ricerca dei suoi oggetti di potere perduti.

Quindi quando possiamo aspettarci L’uomo di sabbia serie in uscita? Quanto tempo ci resta da aspettare? Scopri gli ultimi aggiornamenti qui sotto!

The Sandman ha una data di uscita?

Nonostante la produzione “avanza senza intoppi”, una data di uscita ufficiale deve ancora essere rilasciata da Netflix. La serie fantasy – che dovrebbe avere 11 episodi nella prima stagione – uscirà nel 2022, ma come accennato, una data esatta deve ancora essere svelata.

Secondo IMDb, la serie, con Tom Sturridge, Jenna Coleman, Kirby Howell-Baptiste e Gwendoline Christie, è entrata in post-produzione il 17 aprile 2022, il che significa che potremmo ancora aspettare un po’ prima della serie fantasy horror è disponibile per la visione su Netflix.

In genere, a seconda del numero di effetti speciali e del montaggio richiesti dal progetto, la fase di post-produzione può durare da sei a otto mesi. Quindi, con questo in mente, è probabile che al più presto potremmo vedere L’uomo di sabbia serie nell’ottobre 2022 – che sarebbe un’aggiunta perfetta per la stagione spettrale – o un mese successivo. Certo, potremmo sbagliarci completamente; dopotutto questa è solo la nostra previsione. Sarà nostra premura tenere tutti aggiornati sulle ultime novità.