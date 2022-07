The Sandman non arriverà su Netflix a luglio 2022!

L’uomo di sabbia è una serie fantasy in arrivo, basata sul popolare fumetto DC, con lo stesso nome, di Neil Gaiman, in arrivo “questa estate” su Netflix, ma se speravi di iniziare l’estate presto, rimarrai deluso, perché il fantasy lo spettacolo horror non arriverà sullo streamer in nessun momento durante il mese di luglio 2022. Quindi… l’attesa continua… per ora…

Secondo What’s on Netflix, Neil Gaiman ha lavorato per portare la serie, che trascende spazio e tempo, a un pubblico dal 2010, ma è stato solo nel 2019 che il creatore ha firmato i termini con Netflix per andare avanti con un live-action adattamento della sua graphic novel. L’attesa per l’uscita è stata lunga ma è quasi finita, con un recente aggiornamento della data di uscita rilasciato dallo streamer durante la Geeked Week di Netflix. Scopri l’ultimo aggiornamento e la data di rilascio ufficiale qui sotto!

Quando esce The Sandman su Netflix?

Il 5 agosto 2022 i nostri sogni si stanno avverando! Come accennato in precedenza, durante la Geeked Week 2022 di Netflix, lo streamer ha rivelato la data di uscita ufficiale della prossima serie fantasy horror. Quindi anche se L’uomo di sabbia non arriverà su Netflix a luglio 2022, c’è solo un mese da aspettare fino a quando potremo finalmente divorare gli 11 episodi tutti in uno (o razionarli come persone sane)!

Di cosa parla la serie Netflix di The Sandman?

Come nella serie di graphic novel, il nuovo spettacolo seguirà la storia di “Dream” (Tom Sturridge), noto anche come “Morpheus”, “Oneiros” e semplicemente come “Sandman”, dopo essersi svegliato da un “sonno prigioniero di 105 anni e si propone di ripristinare il regno dei Sogni”, che è in grave tumulto dalla sua scomparsa. La sinossi ufficiale della serie, fornita dal Media Center di Netflix, recita:

“Una ricca miscela di mito moderno e fantasy oscuro in cui narrativa contemporanea, dramma storico e leggenda si intrecciano senza soluzione di continuità, The Sandman segue le persone e i luoghi colpiti da Morpheus, il Re dei sogni, mentre corregge gli errori cosmici e umani che ha commesso durante la sua vasta esistenza”.

C’è un’anteprima per The Sandman?

Sì! Prima della sua uscita di agosto, Netflix ha rilasciato un teaser trailer che ha dato ai fan una sbirciatina a Dreaming e alla cerimonia occulta che ha imprigionato Dream in primo luogo. Guarda il trailer qui sotto.