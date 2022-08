The Sandman ha immediatamente “ossessionato” le persone da Tom Sturridge mentre arriva su Netflix

The Sandman è appena uscito su Netflix, ma le persone sono già completamente infatuate del protagonista Tom Sturridge.

Sembra che pochi minuti dopo l’atterraggio della serie sulla piattaforma di streaming, le persone si siano recate su Twitter per esprimere la loro ritrovata ossessione per il 36enne Tom, che interpreta Dream, alias Sandman, alias Morpheus… e alcuni altri nomi a cui fa riferimento di.

La serie in 11 parti è basata sui fumetti di Neil Gaiman e segue il Signore dei sogni dopo che è sfuggito alla prigione di un mago mortale e ha tentato di recuperare il suo equipaggiamento perduto.

Le persone su Internet sono già così ossessionate dallo spettacolo e dalla sua star che sono tentate di cancellare tutti i piani per il fine settimana.

L’uomo di sabbia. (Da sinistra a destra) Tom Sturridge nei panni di Dream, Patton Oswalt nei panni di Matthew the Raven (voce) nell’episodio 103 di The Sandman. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2022

Cosa dicono le persone sullo spettacolo?

Tom, che ha debuttato come attore nel 1996 nella miniserie TV I viaggi di Gulliver, ha già completamente affascinato i fan dello show.

L’attore, che ha anche recitato in Irma Vep, Sweetbitter e Journey’s End, è diventato oggetto di molti tweet, con persone che cercano disperatamente di esprimere la loro ammirazione per lui.

Dal parlare della sua “voce profonda e rassicurante” al suggerire che è “perfetto” per il ruolo, ecco cosa pensano le masse…

Chi altro c’è in The Sandman?

The Sandman è interpretato anche da Jenna Coleman in Doctor Who nei panni di Johanna Constantine, Joely Richardson di Nip/Tuck nei panni di Ethel Cripps, l’iconico attore e comico Stephen Fry nei panni di Gilbert e Gwendoline Christie di Game of Thrones nei panni di Lucifero.

Il casting di Gwendoline ha acceso molte discussioni, con la gente che si chiedeva perché Tom Ellis non fosse stato riportato per riprendere il suo ruolo di diavolo.

Lo scrittore Neil ha risposto a un fan su Twitter che ha chiesto perché a Tom non è stato chiesto di interpretare Lucifer.

Ha detto: “Perché il suo Lucifero, sebbene ispirato al Lucifero in Sandman, è così lontano in termini di continuità di Sandman entro la fine di LUCIFER, che è più facile per tutti tornare alla versione nei fumetti. E in questo modo non sai cosa farà il nostro Lucifero. Quello di Tom è adorabile.

Ascolta in streaming The Sandman su Netflix ora.

