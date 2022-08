Il 5 agosto L’uomo di sabbia arriverà finalmente su Netflix e le persone di tutto il mondo difficilmente riescono a contenere la loro eccitazione. È una delle uscite Netflix tanto attese dell’anno e probabilmente sarà il discorso della città una volta che uscirà.

L’uomo di sabbia è una nuova serie fantasy sviluppata e prodotta da Neil Gaiman, David S. Goyer e Allan Heinberg. Gaiman, Goyer e Heinberg hanno anche scritto insieme il primo episodio, con Heinberg accreditato come showrunner. C’erano diversi registi e molti altri scrittori a bordo.

Segue un essere immortale chiamato The Sandman, noto anche come Morpheus o Dream of the Endless, il sovrano del mondo dei sogni. Dopo essere stato imprigionato per oltre un secolo, Dream finalmente scappa dai suoi rapitori e parte per una missione per trovare le sue cose rubate e rimettere in ordine il suo regno distrutto.

Tom Sturridge interpreta il personaggio principale. Potresti conoscere Sturridge dai suoi ruoli più recenti in Sega circolare di velluto e Irma Vep. Il resto del talentuoso cast comprende Gwendoline Christie, Jenna Coleman, Vivienne Acheampong, Boyd Holbrook, Charles Dance, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar, Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park e altri.

Dal momento che molti programmi Netflix sono basati su libri, potresti chiederti se L’uomo di sabbia fa parte della lista. Ti abbiamo coperto! Abbiamo condiviso se la serie fantasy sia o meno un adattamento di un romanzo.

The Sandman è tratto da un libro?

Sì, ma non il solito libro. La serie fantasy è basata sull’omonima serie di fumetti DC acclamata dalla critica di Neil Gaiman. La serie è stata pubblicata per 75 numeri dal 1989 al 1996. Secondo quanto riferito, è stato uno dei primi fumetti mai presenti su The New York Times Elenco dei migliori venditori.

C’erano stati molti tentativi infruttuosi di adattare la popolare serie di fumetti, con il primo tentativo nel 1991. I tentativi sono iniziati come adattamenti cinematografici, ma sono falliti tutti. C’erano stati anche diversi tentativi infruttuosi di adattare il fumetto in una serie televisiva fino a quando non trovò la sua casa su Netflix. Nel luglio 2019, Netflix ha firmato un accordo con la Warner Bros. TV per produrre a Sandman serie originale con 11 episodi. Successivamente, il conteggio totale degli episodi è stato modificato in 10 episodi.

Da L’uomo di sabbia è basato su una serie di fumetti, ci sarà ancora molta storia da raccontare nelle stagioni future se Netflix sceglie di rinnovare.

Dai un’occhiata all’avvincente trailer ufficiale per farti eccitare per l’uscita dello spettacolo!

L’uomo di sabbia arriverà su Netflix il 5 agosto alle 00:00 PT/3:00 ET. Guarderai la serie fantasy?