“The Sandman” di Netflix fa parte del DC Extended Universe? Possiamo aspettarci un cameo di Batman nello show?

“Sono il re dei sogni. Sovrano del Regno dell’Incubo.” Fatto il voce fuori campo dal trailer del tanto atteso L’uomo di sabbia mandare brividi lungo la schiena? Non sei solo. Diversi fan del 75 numeri di fumetti e per il resto stanno aspettando con il fiato sospeso L’adattamento live-action di Netflix del classico cult. I lettori accaniti che hanno divorato i romanzi grafici più volte, tuttavia, ne hanno alcuni validi domande riguardanti il ​​posizionamento di The Sandman nell’Universo DC. Proviamo a fare chiarezza, vero?

Il canone di The Sandman di Netflix è per il DCEU?

Torna dentro 1989, il mondo di L’uomo di sabbia fumetti scritti da Neil Gaiman era molto parte di e pari dettato dall’Universo DC. Anche i primi numeri erano presenti più cammei stabilito nell’universo. Spaventapasseri, il cattivo di Batman incarcerato, membri della Justice League e persino Martian Manhunter è apparso nei libri. Tuttavia, per sua stessa ammissione, Neil Gaiman si stancò delle regole e dei limiti dell’universo esistente.

Da un lato, Gaiman lo ha ammesso esplicitamente la tradizione per L’uomo di sabbia è un’entità indipendente salvo alcuni caratteri che lui “ereditato o rubato o implorato o preso in prestito dall’Universo DC stesso.” D’altra parte, in stile tipico di Neil Gaiman, gioca con i suoi fan. Quando un utente di Twitter ha chiesto se L’uomo di sabbia “sta accadendo nell’attuale DCEU?”, essendo Neil Neil ha risposto, “Sta accadendo in tutti i possibili universi, compreso il nostro.” Assolutamente ambiguo, che ci ha lasciato tutti speranzosi.

Sta accadendo in tutti i possibili universi, compreso il nostro. https://t.co/qecS0b6jRU — Neil Gaiman (@neilhimself) 26 luglio 2022

In un’intervista a RadioTimes, Neil ha rivelato: “L’ho iniziato nell’Universo DC in modo incredibilmente intenzionale.Ma dopo, quando doveva riscrivi alcuni personaggi solo per alimentare il canone dell’universo DCpensò, “Questo è troppo come un duro lavoro che in realtà cerca di fare tutta questa continuità e di continuare tutto con altri fumetti, penso che non lo farò. Andrò a fare le mie cose e quando visiterò la continuità DC, andrò a visitare quei pezzi di cui tutti si sono dimenticati e di cui nessuno si preoccupa, come Element Girl o Prez.

Batman apparirà nell’adattamento Netflix?

Tornando ai fumetti, numero 71 del volume 10 intitolato Il risveglio, aveva Clark Kent, Martian Manhunter e Batman nello stesso pannello. Allora perché non il il pubblico spera in una scena simile nell’adattamento live-action? Inoltre, fortunatamente, o sfortunatamente, viviamo nel era dell’universo cinematografico. Insieme a MCU e DCEU prepotente, esiste anche una teoria di a Universo cinematografico Grand Pixar.

Come al solito, Neil Gaiman ha un modo di vanificando i nostri sogni e ancora mantenendo il intrighi vivi. Sulla sua pagina Tumblr, lo ha condiviso con Netflix, hanno un “possibilità di farlo di nuovo, e di farlo con l’economia di non aver bisogno di esistere in un universo condiviso allo stesso modo. Ha anche aggiunto che loro “non ho bisogno della scena con la Justice League per portare Dream to the Ruby.” Probabilmente c’è la nostra possibilità di avere un cameo di Batman.

Neil Gaiman è serio riguardo alla sua affermazione o è solo una di queste i suoi indirizzi sbagliati per distoglierci dall’odore? Solo il tempo lo dirà. E la parte migliore? Non dobbiamo aspettare troppo a lungo. The Sandman sarà presentato in anteprima 5 agosto su Netflix. Facci sapere i tuoi pensieri.

