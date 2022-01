The Royal Treatment di Netflix ha nascosto un importante uovo di Pasqua nel film

San Valentino potrebbe essere tra qualche settimana, ma Netflix ha appena lanciato probabilmente una delle sue commedie romantiche più divertenti con l’uscita di Il trattamento reale!

Starring Mena Massoud and Laura Marano, Il trattamento reale inizia con un incontro casuale che tutto ha inizio quando la proprietaria del salone di New York, Isabella (Marano), viene chiamata a tagliare i capelli al principe Thomas (Massoud) a causa di un errore accidentale che si verifica quando il suo aiuto reale chiama il salone sbagliato.

Dopo aver impressionato il principe e aver catturato la sua attenzione, Isabella e i suoi stilisti vengono assunti per acconciare i capelli per il matrimonio reale, legato a un matrimonio combinato più basato sul dovere che sull’amore. La loro interazione casuale li porta in un viaggio inaspettato per prendere il controllo del proprio destino seguendo il proprio cuore.

Il film è l’aggiunta perfetta al catalogo in continua crescita di commedie romantiche di Netflix e il pubblico si innamorerà sicuramente Il trattamento reale — grazie soprattutto alla straordinaria chimica tra Massoud e Marano. Sembra anche essere l’ultima aggiunta all’universo dei film di Natale di Netflix, come evidente dal grande uovo di Pasqua intrufolato nei primi minuti del film.

The Royal Treatment espande l’universo dei film di Natale di Netflix

All’inizio del film, Isabella viene vista passeggiare per le strade di New York facendo tappa all’interno della sua comunità mentre va al lavoro. La sua ultima tappa è in un’edicola dove raccoglie la sua personale lettura di piacere colpevole, l’ultimo tabloid che presenta il titolo: “La visita del principe caldo fa aumentare le temperature in città”.

Dopo aver riso per il titolo, Isabella fa un commento sui capelli del principe e sul disperato bisogno di un taglio di capelli a cui la proprietaria dell’edicola commenta: “Dove diavolo è Lavania?”

Piuttosto che utilizzare una vera posizione geografica per dare indizi sulla posizione del paese immaginario, Isabella osserva invece che il paese si trova “ad est di Aldovia”. Suonare qualche campanello?

Se sei un fan dei film di Natale di Netflix, probabilmente hai colto subito l’Easter Egg poiché Aldovia sembra essere il paese immaginario che funge da sfondo per Netflix Un principe di Natale trilogia!

La linea, per quanto breve possa essere, sembra stabilire un’altra connessione nell’universo condiviso che Netflix sta costruendo e che tutto sembra ricollegarsi a Un principe di Natale — il che ha senso dato lo stato del franchise come il primo grande franchise natalizio di Netflix.

Se Il trattamento reale è ambientato nello stesso universo di Un principe di Natale, ciò significherebbe che è ambientato anche all’interno dello stesso universo di La principessa Switch film così come Il cavaliere prima di Natale e Un castello di Natale — che condividono tutti i collegamenti con Aldovia.

Il trattamento reale è ora in streaming su Netflix.