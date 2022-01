The Royal Treatment 2 sta accadendo? (Ci sarà un sequel del film Netflix?)

Il trattamento reale ha debuttato il 20 gennaio e ha rapidamente conquistato i cuori degli abbonati Netflix che non ne hanno mai abbastanza del film o dei suoi protagonisti Mena Massoud e Laura Marano.

L’ultima di una serie di commedie romantiche di successo, Il trattamento reale è una storia affascinante su come un incontro casuale cambia i percorsi di due individui provenienti da due mondi molto diversi: il proprietario di un salone di New York e un principe di un paese lontano.

Il film si sta rapidamente rivelando un successo dormiente per Netflix con i fan che già chiedono di più, ma è previsto un sequel?

Ci sarà un seguito di The Royal Treatment?

Al momento, Netflix non ha ancora annunciato piani per un sequel Il trattamento reale ma c’è sicuramente la possibilità che un secondo film possa essere ordinato dalla centrale elettrica dello streaming.

Molti dei vari franchise di Netflix sono iniziati con quelli che il pubblico pensava sarebbero stati progetti autonomi, solo per Netflix che ci ha sorpreso in seguito dando il via libera a film aggiuntivi.

Dato il modo in cui il film si è concluso e il fatto che Netflix abbia deciso di ambientare il film nello stesso universo condiviso del suo franchise natalizio, c’è sicuramente una buona possibilità che potremmo vedere un secondo film nel franchise ordinato.

Ora che il principe Thomas e Izzy sono andati d’accordo, siamo certi che ci sia più storia da raccontare! Come abbiamo visto con franchise di film Netflix simili, i secondi film in molti di questi franchise di commedie romantiche sono stati utilizzati per promuovere la storia d’amore della coppia centrale con il film successivo che spesso porta a un fidanzamento o un matrimonio.

La data di uscita di Royal Treatment 2

Perché Netflix non ha ancora confermato se sta lavorando a un sequel di Il trattamento reale, non è chiaro quando potremmo vedere Il trattamento reale 2 arriva su Netflix in questo momento. Detto questo, c’è una forte possibilità che se Netlfix si muoverà rapidamente potremmo vedere il secondo film del franchise arrivare già nel 2023.

Abbiamo visto Netflix trasformare questi tipi di film in un lasso di tempo relativamente breve per portare ai fan nuove puntate entro circa un anno l’una dall’altra. Se un sequel dovesse essere ordinato nella prima metà del 2022, è possibile che il film possa essere completato in tempo per l’uscita a gennaio o febbraio 2023.

Non appena saranno disponibili nuove informazioni, saremo sicuri di aggiornarti!

Il trattamento reale è ora in streaming su Netflix.