The Responder è interpretato da Martin Freeman su Netflix?

LONDRA, INGHILTERRA – 16 NOVEMBRE: Martin Freeman partecipa alla prima britannica di “The Beatles: Get Back” al Cineworld Empire il 16 novembre 2021 a Londra, Inghilterra. (Foto di Dave J Hogan/Getty Images)

Abbandonato è interpretato da Emma Roberts su Netflix? di DJ Rivera

È Il Risponditore una delle tante opzioni stellari su Netflix? Continua a leggere per scoprire questo e altro.

Martin Freeman è stato una potenza sul grande schermo con progetti come Carico, Marvel Pantera nera e Lo Hobbit trilogia. Ma alcuni direbbero che dove eccelle davvero è il piccolo schermo con serie avvincenti come Fargo, Sherlock e Avviare.

Un altro titolo incredibilmente avvincente nella lista dei crediti di Freeman è il thriller poliziesco molto ben accolto Il Risponditore, uno spettacolo ambientato a Liverpool scritto dall’ex agente di polizia del Merseyside Tony Schumacher. Accanto a Freeman nella serie c’è una formazione di talento, tra cui Adelayo Adedayo, Ian Hart, Warren Brown e MyAnna Buring.

La narrativa fantastica segue un agente di polizia moralmente compromesso che si trova nel mezzo di una crisi di salute mentale a causa del lavoro estenuante del turno di notte al ritmo pericoloso e imprevedibile. La serie è stata un vero successo con i fan e anche la critica sembra piacere. Ciò è ulteriormente dimostrato dagli incredibili punteggi Il Risponditore ha ricevuto dal sito Rotten Tomatoes.

The Responder con Martin Freeman è disponibile su Netflix?

Sfortunatamente, non tutti i titoli eccezionali con protagonisti giocatori di talento si fanno strada nell’ampio catalogo di contenuti che lo streamer ha da offrire alla sua vasta base di abbonati. Uno di quelli che non è disponibile su Netflix è, infatti, Il Risponditore.

Ma gli abbonati non dovrebbero sentirsi come se nessuna legge fosse stata infranta e dovrebbero ricordare che Netflix ha nel suo arsenale una pletora di eccellenti drammi polizieschi pronti per lo streaming ora. Alcuni di questi titoli assolutamente incredibili sono pronti per essere guardati ora, incluso Rapina di denaro, L’avvocato Lincoln, Chi ha ucciso Sara e Money Heist: Korea: Joint Economic Area.

Dove puoi guardare The Responder con Martin Freeman

Il Risponditore può essere visto con BritBox tramite Amazon Prime o The Roku Channel.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: