“The Residence” Serie Netflix Shondaland: cosa sappiamo finora

Servirà come il terzo grande titolo Netflix Original di Shondaland La residenza. Ecco le ultime notizie su tutto ciò che sappiamo sull’imminente adattamento di Netflix.

Come accennato, Netflix ha annunciato di aver acquisito i diritti del libro di Kate Anderson Brower a luglio 2018. Ha annunciato che sarebbe andato avanti con l’adattamento della serie a marzo 2022.

Avvocato diventato sceneggiatore Paul William Davis servirà come sceneggiatore e showrunner per la serie. I suoi crediti includono progetti come Scandalo, Tradimentoe Per la gente. La residenza farà parte del nuovo accordo generale di Davies con Netflix, dove Shondaland ha anche un accordo esclusivo che è stato rinnovato dopo essere stato inizialmente raggiunto nel 2018.

La residenza si unisce al portfolio delle serie di Shondaland su Netflix, che include film drammatici di successo Bridgerton, torna per una seconda stagione questo mese, il suo spin-off Queen Charlotte e la serie limitata di Rhimes recentemente rilasciata Inventare Anna.

Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix La residenza:

Qual è la trama? La residenza?

di Netflix La residenza utilizzerà il libro di Kate Andersen Brower La Residenza: Dentro il mondo privato della Casa Bianca come materiale di partenza per capovolgerlo e consegnare un mistero di omicidio nello stile di Poirot di Agatha Christie.

Per GoodReads, La residenza libro “offre un resoconto intimo del personale di servizio della Casa Bianca, dai Kennedy agli Obama”.

Ecco la sinossi ufficiale Netflix della nuova serie:

“132 camere. 157 sospetti. Un cadavere. Un detective selvaggiamente eccentrico. Una disastrosa cena di stato. The Residence è uno strepitoso whodunnit ambientato al piano di sopra, al piano di sotto e al piano di dietro della Casa Bianca, tra lo staff eclettico del palazzo più famoso del mondo.

Chi è coinvolto La residenza?

A settembre 2022, nessun membro del cast è stato annunciato per Netflix La residenza. Date le società di produzione dietro il progetto, possiamo probabilmente aspettarci che grandi nomi vengano assegnati nei prossimi mesi.

In quanti episodi ci saranno La residenza?

Netflix lo ha confermato La residenza conterrà otto episodi di circa 60 minuti ciascuno. La serie è elencata in più posizioni come una “miniserie”, quindi non aspettarti una stagione 2.

Qual è lo stato di produzione di La residenza?

The Residence di Netflix è attualmente in fase di sviluppo attivo, il che significa che la sceneggiatura è attualmente in fase di scrittura e revisione con la pre-produzione in seguito.

Secondo le fonti di produzione, le riprese della serie si svolgeranno per gran parte del 2023.

Attualmente si pensa che la serie verrà girata dal primo trimestre del 2023 al terzo trimestre del 2023.

A cosa serve la data di uscita di Netflix La residenza?

Netflix non ha annunciato alcuna data per La residenzama considerando il programma delle riprese, non ci aspettiamo che The Residence venga lanciato intorno al 2024.

Non vedete l’ora di questo nuovo adattamento? Fatecelo sapere nei commenti in basso.