“The Recruit” Noah Centineo Netflix Series: tutto ciò che sappiamo finora

La serie limitata Noah Centineo CIA, ora denominata La recluta, debutterà su Netflix a dicembre 2022.

Netflix ha acquisito la serie in un’aggressiva guerra di offerte nell’aprile 2021. All’epoca, la serie non aveva un titolo ufficiale, sebbene fosse conosciuta come un dramma di spionaggio.

La nuova serie è creata da Alessio Hawleynoto per aver creato spettacoli come il dramma della polizia Il novellino e Stato degli affari e dopo aver lavorato Castello e Il seguente.

Hawley sarà anche sceneggiatore e showrunner, mentre Doug Liman dirigerà. Liman è noto per titoli così impressionanti come Bordo di domani con Tom Cruise, Il signor e la signora Smith con Brad Pitt e Angelina Jolie, e L’identità Bourne con Matt Damon, tra molti altri.

Centineo e Hawley sono i produttori esecutivi insieme a Doug Liman, Gene Klein e David Bartis di Hypnotic.

Il titolo provvisorio del progetto era Graymail, il che significa rivelazione minacciata di segreti di stato per manipolare procedimenti legali. Ecco tutto ciò che sappiamo su Graymail:

Qual è la trama della prossima serie?

La trama ufficiale è la seguente:

La storia ruota attorno a Centineo, che interpreta un avvocato alle prime armi presso la CIA che rimane invischiato in pericolose politiche di potere internazionale quando un’ex risorsa minaccia di esporre la natura della sua relazione a lungo termine con l’agenzia a meno che non la esonerino da un grave crimine.

Chi è il cast della serie?

Noè Centineo interpreterà il ruolo principale del giovane avvocato che rimane coinvolto in un pericoloso caso che coinvolge la CIA.

Centineo è meglio conosciuto per i suoi ruoli in The A tutti i ragazzi film, gli angeli di Charlie riavviare, I tifosi, e interpreterà Atom Smasher nel prossimo film DCEU Adamo Nero accanto a Dwayne Johnson.

Nel novembre 2021, Netflix ha svelato il resto del cast che apparirà nella nuova serie:

Aarti Mann (Non l’ho mai fatto, The Big Bang Theory) come Violetta

(Non l’ho mai fatto, The Big Bang Theory) come Violetta Daniel Quincy Annoh (Americana, fermata dell’autobus) come Terenzio

(Americana, fermata dell’autobus) come Terenzio Sala Vondie Curtis (Harriet, per il popolo) come Walter Nyland

(Harriet, per il popolo) come Walter Nyland Kristian Bruun (Nero orfano, pronto o no) come Giano Ferber

(Nero orfano, pronto o no) come Giano Ferber Laura Eglefino (Linee bianche, la cattura) come Max

(Linee bianche, la cattura) come Max Colton Dunn (Superstore, Blockers) come Lester

(Superstore, Blockers) come Lester Cinque Stewart (Umma, Atipical) come Anna

(Umma, Atipical) come Anna Byron Mann come Xander

come Xander Angelo Parker come Alba

come Alba Linus Scarafaggio come senatore Smoot

come senatore Smoot Kayla Zander come Amelia

Quanti episodi ci saranno nella prossima serie?

La serie limitata è stata confermata da Deadline per essere composta da episodi della durata di otto ore.

Qual è lo stato di produzione della serie?

A partire da luglio 2021, la prossima serie limitata è in fase di sviluppo attivo presso Netflix, con un inizio della produzione fissato per ottobre 2021 a Montreal, in Canada, secondo Production Weekly.

La produzione è quindi avvenuta tra il 25 ottobre 2021 e il 28 marzo 2022.

È stato girato in più luoghi, tra cui Montreal in Quebec e Los Angeles in California.

C’è una data di uscita per questo?

Al Netflix Tudum 2022, Netflix ha confermato che la serie sarà presentata in anteprima mondiale il 16 dicembre 2022 insieme a una prima immagine.

Non vedi l’ora La recluta in arrivo su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.