The Real Housewives Ultimate Girls Trip Ex-Wives Club su Netflix?

Non è mai un momento di noia quando Le vere casalinghe sono coinvolti e non sorprende che ci sia un’ampia quantità di clamore intorno Il club delle ex mogli delle vere casalinghe Ultimate Girls. Ma è un’opzione su Netflix?

Il sempre in espansione Vere casalinghe il franchise è assolutamente una forza da non sottovalutare nel mondo della televisione di realtà e mostra incredibilmente piccoli segni di rallentamento in qualsiasi momento presto. Mentre molti dei programmi del franchise si distinguono come prove da non perdere, uno che è davvero divertente a cui assistere è Il viaggio delle ragazze delle vere casalinghe.

I fan del dramma scandaloso e delle buffonate esilaranti delle donne che compongono il cast non ne hanno mai abbastanza di ciò che Ultimo viaggio per ragazze ha da offrire, e vedere queste donne vivere insieme sotto lo stesso tetto crea un grande divertimento televisivo in ogni voce. La seconda iterazione è opportunamente intitolata Il club delle ex mogli delle vere casalinghe Ultimate Girls.

La serie si sposta dalle Isole Turks e Caicos al Blue Stone Manor di Dorinda Medley, situato a Great Barrington, nel Massachusetts. Oltre a Medley, il cast comprenderà Phaedra Parks, Eva Marcille, Tamra Judge, Brandi Glanville, Taylor Armstrong, Vicki Gunvalson e Jill Zarin.

The Real Housewives Ultimate Girls Trip Ex-Wives Club è disponibile su Netflix?

Non tutti i titoli di reality TV tanto attesi si faranno strada nel catalogo di contenuti della centrale elettrica di streaming. Ma dovrebbe essere noto che Il club delle ex mogli delle vere casalinghe Ultimate Girls non è disponibile su Netflix e sembra abbastanza improbabile in questo momento che la situazione cambi poiché è di proprietà di NBCUniversal e hanno il proprio servizio.

Fortunatamente Netflix non ha carenza di titoli di reality TV sotto il suo stendardo che gli abbonati non vorranno perdere. Alcuni di questi esempi sensazionali pronti per essere gustati in questo momento sullo streamer includono Vendo tramonto, Il cerchio e Impero Bling, solo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming The Real Housewives Ultimate Girls Trip Ex-Wives Club

Il club delle ex mogli delle vere casalinghe Ultimate Girls è disponibile su Peacock. La serie si unisce a una formazione impressionante che include Parigi innamoratail Queer as Folk riavviare e MacGruber.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: