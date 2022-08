“The Playlist” La serie Spotify di Netflix: tutto ciò che sappiamo finora

Netflix racconterà la storia non raccontata di un altro gigante dello streaming rilasciando La playlist, che dovrebbe essere rilasciato nell’ottobre 2022. È una serie drammatica svedese su Spotify, il luogo in cui molti di noi ascoltano musica al giorno d’oggi.

Tutti e sei gli episodi di Netflix La playlist sono diretti da Per-Olav Sørensen (A casa per Natale), da sceneggiature dello sceneggiatore capo è Christian Spurri (Seta).

Yellowbird, la società di produzione dietro la serie Netflix Young Wallander e Banijay Group sono dietro la serie.

Il progetto è stato annunciato per la prima volta a dicembre 2019 con il commento di Netflix:

“La storia fondante di Spotify è un ottimo esempio di come una storia locale possa avere un impatto globale. Non solo questa è una storia sul modo in cui tutte le nostre vite sono cambiate nell’ultimo decennio, ma parla della battaglia per l’influenza culturale e finanziaria in un mondo globalizzato e digitalizzato”.

È produttore esecutivo di Berna Levin di Yellow Bird, prodotto da Eiffel Mattsson e il produttore dello sviluppo è Luke Franklin. Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix La playlist:

Qual è la trama? La playlist?

di Netflix La playlist è un adattamento di Spotify Untold (noto anche come The Spotify Play: come il CEO e fondatore Daniel Ek ha battuto Apple, Google e Amazon nella corsa al dominio dell’audio), un libro dei giornalisti tecnologici investigativi svedesi Sven Carlsson e Jonas Leijonhufvud, che lo hanno scritto sull’ascesa di Spotify.

Alla vigilia dell’estate di San Francisco nel 2011, dopo più di un anno di ritardi, Daniel Ek, il ragazzo mago CEO di Spotify, ha celebrato il meritato lancio negli Stati Uniti della sua azienda. A soli quindici minuti di distanza si trovava la modesta casa di mattoni di Steve Jobs, che aveva lavorato duramente per impedire che questo momento accadesse. La guerra tecnologica tra Apple iPhone e Android era infuriata e Jobs vedeva la musica scaricata conservata all’interno del suo software come l’arma chiave nella sua guerra santa contro Google. Ma Spotify aveva ridisegnato le linee di battaglia. Con umili origini come start-up svedese, la piattaforma di Ek si era catapultata ai vertici del mondo dello streaming musicale, usando la minaccia della pirateria e del download illegale per convincere le etichette musicali notoriamente intransigenti a firmare con lui. Ma se Ek pensava che la battaglia fosse stata vinta quella notte d’estate, presto avrebbe imparato il contrario.

La pagina ufficiale di Netflix per lo spettacolo dice quanto segue:

“In questo racconto romanzato, l’imprenditore tecnologico Daniel Ek e i suoi partner chiave rivoluzionano un settore cambiando il modo in cui tutti ascoltiamo la musica”.

Chi è coinvolto La playlist?

Protagonisti della serie sono Edvin Endre (Vichinghi) come Daniel Ek, Ulf Stenberg (Città degli orsi) come Per Sundin, Gizem Erdogan (Califfato) come Petra Hansson, Joel Lutzow (Gasmman) come Andreas Ehn e Christian Hillborg (L’ultimo regno) come Martin Lorentzon.

Qual è lo stato di produzione di La playlist?

Ad agosto 2022, le riprese per Netflix La playlist è completo da tempo. La produzione è avvenuta principalmente a Stoccolma, in Svezia, nella seconda metà del 2021 a partire da giugno.

La post-produzione è iniziata a novembre 2021.

In quanti episodi ci saranno La playlist?

È stato confermato che Netflix La playlist la serie limitata conterrà sei episodi di un’ora.

A cosa serve la data di uscita di Netflix La playlist?

Netflix deve ancora confermare la data di uscita di La playlist ma le nostre informazioni suggeriscono che lo streamer lo rilascerà il 13 ottobre 2022, per La playlist.

