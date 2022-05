“The Pentaverate” Stagione 2: Perché non ci sarà la seconda stagione su Netflix

Mike Myers è tornato alle sue origini interpretando più personaggi nella sua nuova serie Netflix Il Pentaverato che è stato rilasciato il 5 maggio. Dopo una settimana sulla piattaforma, lo spettacolo non è riuscito a fare colpo suggerendo che una stagione 2 non è in programma, ma a quanto pare è sempre stato il piano per lo spettacolo di essere una serie limitata nonostante altri ipotizzassero il contrario.

Il 5 maggio sono arrivate 6 puntate della nuova serie comica che ha visto un giornalista canadese entrare per il collo mentre indagava su un misterioso gruppo cospirativo noto come Il Pentaverato che condivide somiglianze con gruppi come The Illuminati.

Perché The Pentaverate non tornerà per una stagione 2

Il Pentaverate non tornerà su Netflix per una stagione 2 perché è stato progettato e prodotto come una serie limitata. Questo non vuol dire che se lo spettacolo fosse un successo strepitoso non si sarebbe potuto fare di più, ma in questo caso non era il piano.

Se guardiamo indietro a tutta la promozione di Netflix per lo spettacolo (inclusi i comunicati stampa agli scambi), possiamo vedere che tutti si riferiscono allo spettacolo come a una serie limitata almeno all’inizio del suo sviluppo. La scadenza nel giugno 2021 ha esplicitamente definito lo spettacolo una “serie limitata di commedie di mezz’ora”. Vale la pena notare che gli articoli successivi non menzionano il fatto che si tratta di una serie limitata.

La maggior parte della confusione sembra riguardare il modo in cui Netflix etichetta lo spettacolo poiché lo etichetta effettivamente come “stagione 1”, al contrario di “serie limitata” come fanno la maggior parte delle altre miniserie sul servizio. DigitalSpy sembrava anche pensare che “ci sono almeno piani per la continuazione della storia”, ma semplicemente non è così.

Netflix negli ultimi mesi ha fatto riferimento ad alcune delle sue serie limitate come titoli di “eventi” e sembrava essere il caso qui. Il trailer della serie si riferiva all’uscita come a un “evento di una serie comica”.

Ovviamente, lo spettacolo si conclude comunque bene, il che significa che non c’è molto bisogno di una stagione 2.

Entro la fine della prima stagione, il nostro eroe Ken Scarborough ha sconfitto The Pentaverate, che ora è stato ribattezzato The Septaverate. Sono riusciti a fare grandi cambiamenti con il cambiamento significativo che ora ci sono 7 membri invece di 5.

Come sta bene Il Pentaverato esibendosi su Netflix?

Purtroppo, comunque, lo spettacolo non sembra essersi comportato molto bene su Netflix.

In particolare, era assente nella top 10 globale pubblicata da Netflix per le prestazioni tra il 2 e l’8 maggio, il che significa che ha ottenuto un punteggio inferiore a 10,85 milioni di ore visualizzate. Questo fatto è stato ripreso da numerosi mestieri con uno che lo ha definito una “bomba”.

I primi 10 dati grezzi suggeriscono che lo spettacolo non è riuscito a farsi strada nemmeno in tutto il mondo. FlixPatrol riferisce che lo spettacolo è stato solo tra i primi 10 TV degli Stati Uniti e del Regno Unito per un solo giorno prima di abbandonare. Lo spettacolo si è comportato meglio in Canada apparendo nella top 10 TV per 8 giorni e nella top 10 complessiva per 3 giorni.

Per quanto riguarda le recensioni, le cose sono un po’ più contrastanti.

I punteggi critici per la serie sono pessimi. Attualmente detiene un 21% su RottenTomatoes, ma i punteggi del pubblico finora sono andati molto meglio. Detiene un punteggio del pubblico del 61% su RT e questo si riflette su IMDb con un 6,1/10. Parlando di IMDb, lo spettacolo ha raggiunto la posizione #46 su IMDb MovieMeter dopo la sua uscita.

Ho appena finito di guardare il Pentaverate su @netflix e l’ho adorato. Esilarante e divertente con solo un pizzico di verità quando si tratta di ridicole teorie del complotto. Questo spettacolo andava bene come una tantum, ma personalmente mi piacerebbe una stagione 2😁 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️#ThePentaverate #mikemyers pic.twitter.com/xeIeV38iwM — Nathan Kroll (@LetsJustBeFoes) 10 maggio 2022

Ti sarebbe piaciuto vedere più stupidaggini di Mike Myers su Netflix? Ti piacerebbe vederlo affrontare un altro progetto per lo streamer? Fateci sapere nei commenti qui sotto.