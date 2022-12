The Pale Blue Eye è tratto da una storia vera o da un libro?

Ci sono molti registi là fuori che continuano a dimostrare la loro versatilità affrontando generi diversi, e Scott Cooper è sicuramente tra questi. Il regista americano si è cimentato in western (Hostiles), horror (Antlers), drammi musicali (Crazy Heart), drammi polizieschi (Black Mass) e altro ancora.

In precedenza ha lavorato con Christian Bale nel thriller del 2013 Out Of The Furnace ed è emozionante vederli collaborare di nuovo nell’ultimo film da regista di Scott, The Pale Blue Eye.

Presentato come un mistero horror del periodo gotico, Christian interpreta Det. Augustus Landor mentre indaga su una serie di omicidi con l’aiuto di Edgar Allan Poe.