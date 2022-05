The Originals ha confermato di lasciare Netflix nel giugno 2022

Dopo aver saputo delle cancellazioni di tutti gli spettacoli della CW, speravamo di sentire delle buone notizie. Ma immagino che quando piove, diluvia. Sfortunatamente, abbiamo appena ricevuto la notizia Gli originali lascerà Netflix molto presto. Quanto presto? Bene, Gli originali le stagioni 1-4 lasceranno lo streamer a giugno.

La prima stagione della serie fantasy è arrivata su Netflix nel 2014. Poi, abbiamo visto l’aggiunta di una nuova stagione su Netflix ogni anno fino alla fine dello spettacolo nel 2018. La quinta e ultima stagione è arrivata su Netflix nell’agosto 2018 e la l’orologio ha immediatamente iniziato a ticchettare per quando lo spettacolo sarebbe uscito da Netflix. Se ti stai chiedendo cosa intendiamo con questo, lo analizzeremo.

La CW e Netflix avevano un accordo in cui le nuove stagioni degli spettacoli della CW sarebbero arrivate sullo streamer subito dopo la messa in onda del finale di stagione di ogni spettacolo. Una volta che uno spettacolo della CW si è concluso e l’ultima stagione è stata abbandonata su Netflix, lo spettacolo sarebbe rimasto esclusivamente sullo streamer per cinque anni. Fortunatamente, Gli originali faceva parte dell’accordo.

Dall’ultima stagione di Gli originali uscito su Netflix nell’agosto 2018, cinque anni dopo sarebbe stato l’agosto 2023. Avevamo previsto che l’intera serie fantasy avrebbe lasciato Netflix nell’agosto 2023, ma sembra che le stagioni 1-4 partiranno prima di quanto ci aspettassimo.

Quando uscirà The Originals da Netflix?

Gli originali le stagioni 1-4 partiranno da Netflix giovedì 30 giugno 2022. Ciò significa che l’ultimo giorno per guardare le prime quattro stagioni della serie fantasy su Netflix è il 29 giugno. Penso che tu abbia abbastanza tempo per guardare le stagioni 1-4 su Netflix prima che partano se ti assicuri di dedicare del tempo. Al momento non è chiaro quando la quinta stagione lascerà Netflix. Ma c’è la possibilità che la quinta stagione partirà lo stesso giorno.

Dove andrà in streaming The Originals dopo?

A partire dal 25 maggio, non si sa dove andrà in streaming la serie fantasy. Tuttavia, pensiamo che ci siano buone possibilità che passi a HBO Max con i nuovi spettacoli della CW. Non ci resta che aspettare e vedere cosa deciderà il distributore dello show (Warner Bros. Television Distribution).