“The Old Guard 2”: tutto ciò che sappiamo sul sequel di Netflix

Sono passati due anni da allora La Vecchia Guardia presentato in anteprima su Netflix. Siamo entusiasti di condividere che la produzione del sequel dovrebbe iniziare nell’estate del 2022. Ecco tutto ciò che sappiamo La vecchia guardia 2, che è stato anche indicato come The Old Guard Capitolo Due: Forza Moltiplicata.

Diretto da Charlize Theron, La Vecchia Guardia è il film di supereroi in cui interpreta Andy, un guerriero immortale che ha influenzato la storia per secoli. È basato sulla serie di fumetti di Greg Rucka.

Essendo in fase di sviluppo prioritario per un po’ di tempo, abbiamo finalmente un aggiornamento sul futuro del film. Quindi, ecco di cosa sappiamo La vecchia guardia 2 con Skydance Media, Denver e Delilah Films e Marc Evans Productions che producono per Netflix.

Quando era La vecchia guardia 2 semaforo verde su Netflix?

Abbiamo riferito per la prima volta che Netflix stava guardando un sequel nel gennaio 2021, anche se la conferma non sarebbe arrivata ufficialmente fino ad agosto di quell’anno (sebbene Theron abbia confermato ufficialmente il film a giugno).

Come accennato, La Vecchia Guardia è stato in cima alle classifiche Netflix nel 2020 ed era stato originariamente concepito come una trilogia con il regista del primo film che diceva:

“So che Greg Rucka, che ha scritto la graphic novel nella sceneggiatura, l’ha sempre immaginata come una trilogia. So dove va la storia, ed è piuttosto grandioso. Quindi, se il pubblico è ansioso, ci sono sicuramente più storie da raccontare”.

La Theron ha confermato parlando del sequel di Marc Malkin di Variety dicendo che la sceneggiatura era già stata completata e che sarebbero tornati anche Marwan Kenzari e Luca Marinelli.

Gli stessi Netflix avrebbero annunciato il sequel solo tramite i loro social ufficiali dichiarati il ​​26 agosto:

“È ufficiale: The Old Guard si riunisce per un sequel che sarà diretto da Victoria Mahoney!”

Oltre all’annuncio del sequel, c’era la conferma che diversi volti chiave del primo film sarebbero tornati, tra cui:

Charlize Theron nel ruolo di Andy

Kiki Layne nel ruolo di Nilo

Matthias Schoenaerts come Booker

Luca Marinelli nel ruolo di Nicky

Marwan Kenzari nel ruolo di Yusuf Alkaysani Joe

Veronica Ngo come Quynh

Chiwetel Ejiofor nel ruolo di Copley

Il Vecchia guardia 2 cambierà amministratore

Gina Prince-Bythewood ha diretto il primo film ma non tornerà per il sequel anche se rimarrà una produttrice. Ha detto a Deadline nell’agosto 2021 “Adoro La Vecchia Guardia e la storia e i personaggi che ho avuto l’onore di mettere al mondo. È stato emozionante sconvolgere il genere”, aggiungendo “Ho deciso di non dirigere il sequel, ma rimarrò come produttore. Lascio il nostro franchise in buone mani mentre la mia ragazza Vic Mahoney affronta il prossimo capitolo.

Invece, la sedia del regista è stata ceduta a Victoria Mahoney che ha assistito al franchise di Star Wars

Che cosa La vecchia guardia 2 tratta di?

Il secondo film è impostato per adattare il secondo libro della serie di fumetti chiamata “Force Multiplied”.

CBR ha scritto un eccellente riassunto di ciò che è accaduto nel fumetto (non è chiaro quanto il sequel di Netflix seguirà il fumetto) con la loro panoramica affermando:

“The Old Guard: Force Multiplied pone fine alla guerra ad alto numero di ottani tra Andromaca di Scizia e il suo ex amante, Noriko. Gli immortali di Andy venivano cacciati come parte di un gioco a lungo termine da Noriko, amareggiato dopo essere riemersa dalle profondità dell’oceano.

Una sinossi ufficiale ci offre un’ampia panoramica di ciò che possiamo aspettarci dal sequel:

“Andromaca di Scizia e la sua banda di soldati sono tornati in questa seconda storia raccontando le battaglie e i fardelli della loro dubbia immortalità. L’aggiunta di Nile alla squadra ha dato loro un nuovo scopo e una nuova direzione, ma quando hai 6.000 anni di storia alle spalle, il passato è sempre pronto a tornare, con una vendetta”.

Dov’è La vecchia guardia 2 in produzione?

Nel suddetto articolo di Variety, hanno affermato che “Le fotocamere inizieranno a girare nel primo trimestre del 2022”. Tuttavia, ciò non è stato realizzato.

Abbiamo sentito che il film è in pre-produzione per gran parte del 2022 e che le riprese dovrebbero iniziare a girare a giugno 2022.

Il sequel sarà girato principalmente a Roma, in Italia, e avrà il titolo provvisorio di DEVON HOUSE. Altre fonti di produzione affermano che alcuni dei sequel saranno girati nel Regno Unito (dove sono stati girati anche alcuni dei primi film).

Quando La vecchia guardia 2 uscita su Netflix?

Ci aspettiamo una data di rilascio nel 2023 al più presto, dato il programma di produzione descritto sopra.

Altrove, Charlize Theron dovrebbe anche riprendere il ruolo di Lorraine Broughton in un film Bionda atomica sequel diretto esclusivamente su Netflix. La Theron è anche impegnata nella produzione di un film drammatico sportivo di Denver e Delilah Productions sulla battaglia di quattro donne che gareggiano in una competizione di surf su grandi onde.

La vecchia guardia 2 è uno dei numerosi progetti di supereroi che Netflix ha in sviluppo con altri progetti, tra cui

Non vedi l’ora che arrivi il seguito La Vecchia Guardia su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.