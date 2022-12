“The Office” lascia Netflix in più regioni internazionali nel gennaio 2023

Probabilmente non è il modo migliore per iniziare il nuovo anno, dopo quasi due anni dal ritorno su Netflix al di fuori degli Stati Uniti, L’ufficio (USA) lascerà Netflix in più regioni del mondo nel gennaio 2023.

Uno degli adattamenti di maggior successo di una serie comica britannica di tutti i tempi, ci sono pochi spettacoli con il livello di popolarità come L’ufficio (USA).

Dal suo arrivo su Netflix in più regioni nel gennaio 2021, e successivamente in altre regioni nell’ottobre 2021, la serie è stata una delle più abbuffate su Netflix.

Per qualsiasi regione perdere The Office (USA) dalla sua libreria Netflix, è enorme.

Quando e dove si trova L’ufficio (USA) lasciare Netflix?

Purtroppo, un gruppo di regioni che trasmettono in streaming The Office (USA) su Netflix vedranno l’amata sitcom statunitense abbandonare il servizio di streaming 1 gennaio 2023;

Belgio

Repubblica Ceca

Francia

Germania

Grecia

Ungheria

Islanda

Israele

Italia

Lituania

Olanda

Polonia

Portogallo

Romania

Slovacchia

Sud Africa

Spagna

Svezia

Svizzera

Tacchino

UK

Giusto per chiarire, il tuo ultimo giorno da guardare L’ufficio (USA) nelle regioni di cui sopra è il 31 dicembre 2022, ad eccezione del Regno Unito che ha il 1 gennaio 2023 come ultimo giorno disponibile per lo streaming della sitcom.

Perché The Office (USA) lascia Netflix?

Per dirla semplicemente, i diritti di streaming che Netflix ha in più regioni termineranno nel gennaio 2023

Per paesi come Regno Unito, Sudafrica e Svezia, L’ufficio (USA) è arrivato per la prima volta su Netflix all’inizio del 2021. Ciò significa che per quasi 24 mesi la sitcom è stata disponibile per lo streaming.

Essendo una delle sitcom più popolari di sempre, è estremamente costoso per Netflix rinnovare le licenze di streaming in più regioni. Prima della sua partenza da Netflix USA, secondo quanto riferito, il servizio di streaming spendeva $ 500 milioni all’anno solo per tenerlo nella biblioteca degli Stati Uniti.

Dove potrò trasmettere in streaming L’ufficio prossimo?

Questo dipende molto dal paese in cui vivi.

Se vivi nel Regno Unito, L’ufficio (USA) è già disponibile per lo streaming su più piattaforme come Amazon Prime, Now TV e su Peacock, accessibile ai clienti di Sky TV.

Se Amazon Prime o Peacock è disponibile nel tuo paese, assicurati di controllare quelle piattaforme.

Netflix rinnoverà The Office (Stati Uniti)?

Considerando che Netflix ha ottenuto i diritti per lo streaming L’ufficio (USA) in più regioni del mondo, ma non esclusivamente, significa che c’è una maggiore possibilità di vedere un rinnovo dei diritti di streaming.

Non siamo sicuri di quanti soldi Netflix paghi a NBCUniversal per i diritti di streaming in più regioni, ma sappiamo per certo che non sarà economico.

Sarai triste da vedere L’ufficio (USA) lasciare Netflix? Faccelo sapere nel paese qui sotto!