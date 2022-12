The Office lascerà diverse regioni Netflix internazionali nel gennaio 2023

Sfortunatamente, è tempo per più fan di L’ufficio per dire addio alla commedia di successo sul posto di lavoro nel 2023, poiché la serie preferita dai fan lascerà Netflix in molti territori internazionali. Secondo Cosa c’è su Netflix, oltre 20 regioni dovrebbero perdere L’ufficio a gennaio.

La versione americana di successo di L’ufficio, andato in onda su NBC con grande successo per nove stagioni tra il 2005 e il 2013, ha lasciato Netflix negli Stati Uniti nel gennaio 2021. La piattaforma di streaming Peacock della NBC ha ottenuto i diritti di streaming esclusivi negli Stati Uniti.

Anche se Netflix negli Stati Uniti ha perso L’ufficio nel 2021, le regioni internazionali di Netflix hanno guadagnato tutte e nove le stagioni della serie nell’ultimo anno. Ma tutte le cose belle devono finire, anche i nostri programmi preferiti chiamano Netflix a casa di tanto in tanto.

Quando lo fa L’ufficio lasciare Netflix a livello internazionale nel gennaio 2023 e quali regioni stanno perdendo specificamente la serie di successo? Ecco tutto ciò che i fan devono sapere, incluso dove potranno trasmettere in streaming la serie dopo che avrà lasciato Netflix.

Quando The Office lascerà Netflix a livello internazionale nel 2023?

Segna i tuoi calendari e assicurati di inserire i tuoi ultimi binge-watch! L’ufficio lascerà diversi territori in tutto il mondo domenica 1 gennaio 2023. Ciò significa che Capodanno sarà l’ultimo giorno per molti fan per guardare la sitcom su Netflix.

Dov’è che The Office lascerà Netflix nel 2023?

Attualmente, questi sono i paesi che dovrebbero perdere la serie il giorno di Capodanno, secondo Cosa c’è su Netflix: Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Israele, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Sudafrica, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Regno Unito.

Nonostante L’ufficio lascerà Netflix in quelle regioni, la serie è stata anche disponibile per lo streaming di Amazon Prime Video e Peacock nel Regno Unito. Non è chiaro dove altri paesi avranno la commedia disponibile per la visione, ma controlla Amazon Prime Video e Peacock per la disponibilità nel tuo paese specifico.

Resta sintonizzato per altre notizie in streaming e aggiornamenti da Netflix Life!