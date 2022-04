The Office e 7 programmi preferiti dai fan che vorremmo poter trasmettere in streaming su Netflix

Tra la lunga lista di serie originali Netflix e le manciate di altri programmi televisivi su Netflix, non ci mancano mai i contenuti da aggiungere alle nostre liste di controllo. Ma ciò non significa che a milioni di utenti Netflix non manchino anche spettacoli come L’ufficio a portata di mano.

Poiché negli ultimi anni sempre più servizi di streaming sono diventati un punto fermo, come HBO Max e Peacock, gli studi hanno iniziato a ritirare i loro contenuti da altri streamer e a mantenere i diritti di distribuzione esclusivi. Ciò significa che Netflix non può trasmettere in streaming L’ufficio e Amici.

Ma oltre alle serie che hanno lasciato Netflix e molto probabilmente non saranno più disponibili sullo streamer principale, ci sono anche molti spettacoli vecchi e nuovi che vorremmo poter arrivare su Netflix per la prima volta o fare una volta-in-a- ritorno a vita. Possiamo sognare!

The Office e altri programmi che dovrebbero essere su Netflix

Ecco otto dei più grandi spettacoli che i fan vorrebbero poter guardare su Netflix, ma questi sono solo un piccolo numero di spettacoli per i quali potremmo sostenere. Cominciamo con forse una delle serie comiche più popolari di tutti i tempi: L’ufficio.

L’ufficio

La sitcom della NBC non ha bisogno di presentazioni. Basato sull’omonima serie britannica, Steve Carell recita L’ufficio nei panni dello sfortunato manager della società di carta Michael Scott, le cui azioni e decisioni discutibili causano caos al suo team di dipendenti stravaganti.

In un passato non così lontano, L’ufficio è stata una delle serie più acquisite su Netflix, spendendo una buona parte del suo mandato nella classifica dello streaming tra i primi 10. Purtroppo, la commedia è saltata su Peacock senza voltarsi indietro. Ma desideriamo ancora ardentemente i giorni in cui potremmo guardarlo su Netflix.

Amici

Proprio come L’ufficio, l’altrettanto popolare (se non più popolare) sitcom Amici una volta era uno dei migliori titoli acquisiti su Netflix. Il classico degli anni ’90 è incentrato su sei amici intimi che si fanno strada attraverso New York City un brutto appuntamento alla volta.

Purtroppo, Amici ha lasciato Netflix per HBO Max perché la Warner Bros. aveva la proprietà dei diritti di distribuzione. La serie probabilmente non tornerà mai su Netflix, ma come abbiamo detto prima, chi non vorrebbe poter aprire Netflix e uscire con i suoi migliori amici di sitcom?

Lupo adolescente

Non c’è dubbio che quello di MTV Lupo adolescente La serie è una delle preferite dai fan dell’era degli anni 2010. Con star come Tyler Posey, Tyler Hoechlin e Dylan O’Brien, come potrebbe lo spettacolo non essere super popolare? La serie è durata sei stagioni e 100 episodi e presto tornerà sotto forma di un film revival su Paramount+, dove sarà trasmesso esclusivamente in streaming. Perché non poteva essere Netflix?!

Nancy Drew

Come sappiamo, The CW ha stretto un accordo con Netflix per trasmettere in streaming i loro programmi… ma quell’accordo è giunto al termine. Ciò significa che gli spettacoli più recenti sulla rete sono per lo più trasmessi in streaming su HBO Max piuttosto che su Netflix, dove The CW colpisce come Riverdale, Dynasty, Flash, e molti altri chiamano casa.

Immagina quanto più grande Nancy Drew (e mostra come Batwoman e Superman e Lois) potrebbe essere se avesse la possibilità di sfruttare l’urto di Netflix! Mentre sta tornando per la sua quarta stagione e si è chiaramente fatto un nome, la visibilità che Netflix offre non è nulla di cui deridere.

Casalinghe disperate

Guarda, come tutti sappiamo, le possibilità che la Disney conceda in licenza i propri contenuti a un servizio di streaming diverso da Disney+ o Hulu sono minime. La società ha iniziato a ridimensionare le sue serie su Netflix, il che ci fa pensare Grey’s Anatomy e Nuova ragazza’I giorni sono contati.

Ma pensa a quanto sarebbe divertente per il mondo rivisitare collettivamente i colpi di scena selvaggi Casalinghe disperate su Netflix. Non è possibile che la serie non raggiunga immediatamente la top 10 e trascorra giorni, se non settimane, lì. È un sogno irrealizzabile, però.

Uomini pazzi

Ovviamente, Uomini pazzi è stata una delle serie televisive leader nell’era della “TV di punta” che ha portato all’era dello streaming. Il vincitore dell’AMC Emmy è stato uno dei preferiti di Netflix per molti anni fino a quando non ha finito per andarsene. Mad Men sembra destinato a un trionfante ritorno in futuro, almeno speriamo!

90210

Nell’anno 2022, è improbabile che una vasta popolazione di spettatori di Netflix chiami The CW’s 90210 riavviare per essere nuovamente aggiunto a Netflix. Ma noi lo siamo! È uno spettacolo criminalmente sottovalutato che merita di avere maggiori possibilità di essere apprezzato. Al momento puoi guardare 90210 sul sito web di The CW, ma un ritorno di Netflix sarebbe l’ideale.

Spettacoli Marvel di Netflix

Ecco un gioco da ragazzi, giusto? Quando la Disney ha annunciato che gli spettacoli Netflix Marvel avrebbero lasciato Netflix e si sarebbero diretti verso Disney+, ha segnato una nuova scioccante era di cambiamento. Come potevano prendere ciò che era giustamente contenuto di Netflix?! È roba di affari complicata. Ma un giorno vorremmo che tornassero su Netflix, anche se secondo alcuni fan possono continuare Pugno di ferro.

Quali programmi vorresti vedere in streaming su Netflix?