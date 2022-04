The Northman è su Netflix? Dove vedere The Northman)

L’elegante dramma storico Il nordico è stato salutato dalla critica come un affare da non perdere, ma è una delle tante scelte eccezionali pronte per lo streaming su Netflix? Continua a leggere per scoprirlo e altro ancora.

Robert Eggers è un regista noto per il suo lavoro nel film horror indipendente La strega e il thriller in bianco e nero, sconvolgente Il Faro. Ma ora, il famigerato regista fa un passo in una direzione molto diversa con Il nordicoe sembra davvero aver funzionato piuttosto bene, data la colonna sonora di Rotten Tomatoes del film.

Il film è interpretato da Alexander Skarsgard nei panni di Amleth e segue il principe vichingo guerriero mentre si imbarca in un’avventura epica e ricca di azione per vendicare l’omicidio di suo padre. Nel mix di questa avventura ben realizzata c’è anche un’impressionante formazione di membri del cast di talento, tra cui Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Bjork, Ethan Hawke, Willem Dafoe e Kate Dickie.

Il nordico ha una durata di 137 minuti ed è stato realizzato per un budget di circa 70-90 milioni di dollari, il più alto di gran lunga di tutti i lavori di Eggers. RogertEbert.com, The Guardian e The Independent hanno assegnato all’impresa cinematografica un punteggio molto alto e una solida quantità di elogi per quanto riguarda la regia, le interpretazioni, i valori di produzione e il tono e l’atmosfera complessivi.

The Northman è disponibile su Netflix?

Lo streamer fa un lavoro eccezionale nel mantenere il suo catalogo pieno zeppo di tutti i tipi di storie attuali e, quando si tratta di drammi in costume, gli abbonati saranno d’accordo sul fatto che la piattaforma di solito supera tutte le aspettative in questo reparto. Ma ci sono alcuni film che i fan vogliono vedere che non sono disponibili e dovrebbe essere noto Il nordico non è un’opzione per quelli su Netflix.

Fortunatamente, ci sono alcune valide alternative che gli abbonati apprezzerebbero sicuramente e dovrebbero essere tutte prese in seria considerazione. Ci sono alcuni eccellenti drammi storici pronti per lo streaming su Netflix ora, incluso Vichinghi: Valhalla, L’ultimo regno, Peaky Blinderse Brigdertonsolo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming The Northman

Il nordico è disponibile solo nei cinema al momento della stesura di questo articolo.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto:

starai a guardare? Il nordico?