“The Northman” arriverà su Netflix?

Robert Eggers nuova epopea storica, Il nordico uscirà nei cinema a fine aprile e dovrebbe arrivare su Netflix negli Stati Uniti e in altre regioni del mondo, ma non per alcuni anni.

Con Ethan Hawke, Alexander Skarsgård e Nicole Kidman, il nuovo film segue un giovane principe vichingo alla ricerca di vendetta per l’omicidio di suo padre.

Il film ha ricevuto recensioni entusiastiche con un 83 su Metacritic che gli ha conferito l’ambito badge “Da non perdere”. Collider afferma che questo è uno dei migliori film di Robert Eggers fino ad oggi.

The Northman sarà su Netflix negli Stati Uniti?

Sì, ma non arriverà presto. In effetti, se usi esclusivamente Netflix, hai anni di attesa prima che diventi disponibile.

Il motivo per cui arriverà su Netflix è grazie a un ampio accordo che Netflix ha stretto con la Universal nel 2021, il che significa che tutti i film della Universal arrivano su Netflix anche se i film live-action arriveranno molto più tardi dopo l’uscita nelle sale.

Ecco la parte dell’accordo appena concluso che includerebbe Il nordico.

“Come parte dell’accordo, Netflix concederà anche in licenza i diritti per l’intera serie animata e live action di UFEG circa 4 anni dopo il rilascio, nonché i diritti per selezionare titoli dalla vasta libreria di film della Universal”.

Il nordico non è proprio una versione universale dato che Focus Features sta distribuendo. Focus Features, tuttavia, rientra nel portafoglio UFEG (Universal Filmed Entertainment Group).

Ciò significa che ci aspettiamo Il nordico su Netflix nel 2026. Sì, è una lunga strada da percorrere.

Il servizio DVD di Netflix negli Stati Uniti trasporterà il film alla fine del 2022 e Peacock riceverà il film entro l’estate.

The Northman sarà su Netflix a livello internazionale?

Al di fuori degli Stati Uniti, la Universal Pictures si occupa della distribuzione del film, il che significa che dovremmo vedere il film girare su servizi che già ricevono film Universal.

Purtroppo, non abbiamo specifiche esatte per regione, ma come abbiamo fatto per il nostro Ambulanza (un’altra versione del film Universal), possiamo utilizzare le versioni precedenti per indovinare quali regioni riceveranno Il nordico e quando.

La Corea del Sud attualmente ottiene i nuovi Universals, i nuovi film Universal che ricevono più velocemente circa 9 mesi dopo l’uscita nelle sale. Questo era il caso per F9 che è arrivato su Netflix Corea del Sud nell’aprile 2022, ad esempio. Se questo è il caso per Il nordicovedremo il film aggiunto alla fine del 2022 o all’inizio del 2023.

La prossima serie di regioni che ottengono i film della Universal lo fanno circa 2 anni dopo il loro debutto al cinema. Queste regioni includono Regno Unito, Australia, Israele, Polonia, Turchia e altre. In tal caso, puoi aspettarti Il nordico disponibile nel 2024.

Al di fuori di queste regioni, non esiste uno schema fisso, il che significa che non prevediamo che The Northman sarà disponibile a breve, il che significa che dovrai usare altri metodi per guardare. Peacock si sta lentamente diffondendo in tutto il mondo, che dovrebbe essere la casa di streaming predefinita per tutti i film Universal.

Aspetterai The Northman su Netflix o lo guarderai altrove? Fateci sapere nei commenti.