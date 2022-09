The Munsters è in streaming su Netflix? (dove guardare)

Hai bisogno di un film macabro per farti venire voglia di Halloween? Quindi non guardare oltre I Munsterl’emozionante riavvio della sitcom del 1964!

Fungendo da prequel dell’originale, l’uscita del 2022 racconta la storia di come un vampiro di nome Lily si innamorò di un gigante verde di nome Herman. Sebbene questa coppia sia perfetta l’una per l’altra in ogni modo, il padre di Lily non è molto favorevole alla relazione, poiché Herman è piuttosto brutale e privo di fascino. Quindi, si propone di trovare un modo per sbarazzarsi del mostro di Frankenstein e abbinare sua figlia a qualcuno più adatto.

Guarda tutto questo e molto altro nel trailer ufficiale di I Munster sotto.

Romeo e Giulietta non hanno nulla su Herman e Lily, quindi se sei un fan dell’amore proibito, questo riavvio è perfetto per te.

Ecco dove puoi trasmettere in streaming ogni secondo di I Munster.

È The Munsters (2022) su Netflix?

Ancora una volta, Netflix dimostra di essere il miglior sito per lo streaming di titoli di Halloween, poiché in effetti ha questo riavvio del 2022 disponibile per lo streaming sulla sua piattaforma oggi. Tuttavia, sebbene Netflix abbia questa nuova versione, sfortunatamente il sito non ha la serie del 1964 al momento.

Si spera che Netflix aggiunga la serie originale in un secondo momento, ma fino ad allora, ne siamo sicuri Pelle d’oca e il Una serie di sfortunati eventi show saranno sostituzioni adatte per te.

Dove vedere in streaming The Munsters (2022)

Se non hai un abbonamento Netflix, puoi acquistare I Munster tramite rivenditori digitali come Amazon o Vudu. È anche disponibile per l’acquisto su DVD o Blu-ray.

Dove trasmettere in streaming l’originale The Munsters (1964)

La puntata del 1964 è in streaming su Peacock Premium oppure puoi acquistare stagioni selezionate tramite Apple TV e Amazon.

Vogliamo che inizi la stagione spettrale con il piede giusto, quindi assicurati di visitare uno di questi siti per guardare in streaming il film del 2022 I Munster insieme all’originale del 1964.