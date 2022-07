“The Munsters” di Rob Zombie è arrivato su Netflix nell’autunno 2022

Il film Rob Zombie I Munster è diretto su Netflix (almeno negli Stati Uniti) nell’autunno del 2022.

Probabilmente arriverà su Netflix appena in tempo per la stagione di Halloween, un nuovo riavvio di I Munster che era una serie TV trasmessa a metà degli anni ’60 sulla CBS. La serie si è concentrata su una famiglia di mostri amichevoli che hanno disavventure, senza mai capire bene perché le persone reagiscono a loro in modo così strano.

Il nuovo film, scritto e diretto da Zombie, riprende lo stesso filo della storia con l’amata famiglia di mostri che si trasferisce dalla Transilvania a un sobborgo americano.

Jeff Daniel Phillips interpreterà Herman Munster, Sheri Moon Zombie come Lily Munster, Daniel Roebuck come nonno Munster e Cassandra Peterson come Barbara Carr.

Il primo trailer ha debuttato il 13 luglio ed è giusto dire che lo ha fatto con una reazione mista.

L’annuncio del film in arrivo su Netflix è arrivato tramite lo stesso Rob Zombie su Instagram dove ha pubblicato:

“Questo autunno ci spaventeremo come se fosse il 1964! Sì, THE MNSTERS e LA FAMIGLIA ADDAMS stanno tornando sul tubo del seno contemporaneamente per gentile concessione di @netflix Sono passati 58 anni da quando è avvenuto per la prima volta questo scontro tra titani. Intrattenimento perfetto per la tua festa di intaglio della zucca. Dai un’occhiata a questo malvagio numero di anteprima autunnale di TV Guide per la stagione 64-65 che ho trovato durante le pulizie. I fan dei mostri stravaganti si uniscono! ☠️☠️☠️☠️ #themunsters”

Come sottolinea Zombie, anche Netflix uscirà Mercoledì basato su La famiglia Addams. Come osserva DreadCentral, l’arrivo di entrambi su Netflix sarà simile al 1964, quando entrambi i titoli originali furono rilasciati per la prima volta, dicendo: “Sembra che The Munsters e gli Addams si schiereranno ancora una volta in televisione, proprio come nel 1964. Groovy. “

Il film è distribuito da Universal 1440 Entertainment, uno dei gruppi di contenuti della Universal Pictures. In genere sono noti per alcune delle produzioni più piccole dello studio e spesso sono associati all’essere “diretti su DVD” che perdono una corsa teatrale.

Abbiamo visto numerosi film dello studio fare il loro debutto in SVOD su Netflix, incluso Dragonheart Vengeance, American Pie presenta le regole delle ragazze e Bobbleheads Il film.

Inoltre, Netflix riceverà i diritti esclusivi per il prossimo 47 Ronin Continuazione, Lama di 47 Ronin.

I Munster dovrebbe uscire a settembre 2022 e se segue le tendenze di alcuni dei titoli sopra menzionati sarà disponibile su Netflix lo stesso giorno in cui verrà rilasciato su VOD e in versione fisica.

Tutti i titoli sopra menzionati sono arrivati ​​solo su Netflix negli Stati Uniti e non è chiaro se I Munster diventerà globale o verrà rilasciato solo negli Stati Uniti.

Verrai a controllare? I Munster su Netflix? Fateci sapere nei commenti.