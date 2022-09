“The Munsters” di Rob Zombie è arrivato su Netflix a settembre 2022

Il film Rob Zombie I Munster è diretto su Netflix a settembre 2022 ma solo negli Stati Uniti e non sarà etichettato come Netflix Original.

Nota: questo articolo è stato pubblicato per la prima volta il 17 luglio ma aggiornato con ulteriori informazioni non appena è venuto alla luce.

Il film arriverà su Netflix giusto in tempo per la stagione di Halloween di cui è un nuovo riavvio I Munster, che è basato sulla serie TV andata in onda a metà degli anni ’60 sulla CBS. La serie si è concentrata su una famiglia di mostri amichevoli che hanno disavventure, senza mai capire bene perché le persone reagiscono a loro in modo così strano.

Il nuovo film, scritto e diretto da Zombie, riprende lo stesso filo della storia con l’amata famiglia di mostri che si trasferisce dalla Transilvania a un sobborgo americano.

L’uscita è prevista su Digital, Blu-Ray e DVD il 27 settembre 2022 e uscirà giorno e data anche su Netflix USA.

Questo significa:

Jeff Daniel Phillips interpreterà Herman Munster, Sheri Moon Zombie come Lily Munster, Daniel Roebuck come nonno Munster e Cassandra Peterson come Barbara Carr.

Il primo trailer ha debuttato il 13 luglio ed è giusto dire che lo ha fatto con una reazione mista.

L’annuncio del film in arrivo su Netflix è arrivato tramite lo stesso Rob Zombie su Instagram, dove ha pubblicato:

“Questo autunno ci spaventeremo come se fosse il 1964! Sì, THE MNSTERS e LA FAMIGLIA ADDAMS stanno tornando al tubo del seno contemporaneamente per gentile concessione di @netflix Sono passati 58 anni da quando è avvenuto per la prima volta questo scontro tra titani. Intrattenimento perfetto per la tua festa di intaglio della zucca. Dai un’occhiata a questo malvagio numero di anteprima autunnale di TV Guide per la stagione 64-65 che ho trovato durante le pulizie. I fan dei mostri stravaganti si uniscono! ☠️☠️☠️☠️ #themunsters”

Le recenti scelte di casting suggeriscono che la terza stagione di "The Witcher" potrebbe non essere del tutto fedele ai libri

Leggi anche | Le recenti scelte di casting suggeriscono che la terza stagione di "The Witcher" potrebbe non essere del tutto fedele ai libri

Come sottolinea Zombie, Netflix uscirà Mercoledì basato su La famiglia Addams. Tuttavia, i due titoli non sono collegati oltre una coincidenza.

Come osserva DreadCentral, l’arrivo di entrambi su Netflix sarà simile al 1964, quando entrambi i titoli originali furono rilasciati per la prima volta, dicendo: “Sembra che The Munsters e gli Addams si schiereranno ancora una volta in televisione, proprio come nel 1964. Groovy”.

Questo ha confuso alcuni punti vendita come TeenVogue, come affermano Mercoledì e I Munster sono intrinsecamente legati nei loro articoli. Questo non è il caso di Zombie non coinvolto in alcuna forma con la serie Netflix.

Il film è distribuito da Universal 1440 Entertainment, uno dei gruppi di contenuti della Universal Pictures. In genere sono noti per alcune delle produzioni più piccole dello studio e spesso sono associati all’essere “diretti su DVD”, perdendo una corsa teatrale.

Un rappresentante della NBC Universal ci ha detto che Netflix aveva concesso in licenza il film solo negli Stati Uniti, che sarà disponibile entro la fine dell’anno e non è un titolo Netflix Original.

Ciò significa che se ti trovi al di fuori degli Stati Uniti, probabilmente dovrai fare affidamento sui servizi VOD per riparare i tuoi Munster.

Rob Zombie si è rivolto a Facebook per chiarire la situazione e affrontare il budget:

“Come diavolo hanno fatto tutti a pensare che i Munsters costassero 40 milioni di dollari? Cazzo, vorrei avere quel tipo di budget.

Per dare una piccola prospettiva a tutto ciò, se si sommano i budget di Halloween 2, The Lords of Salem, 31, 3 From Hell e The Munsters tutti insieme, non arriverebbero nemmeno a 30 milioni. Inoltre il film non sarebbe mai andato avanti al cinema o Peacock o Paramount. È sempre stato realizzato per Netflix, il che va bene poiché è il più grande dei servizi di streaming. Questo è stato fatto molto prima che io fossi coinvolto nel progetto. Non ho alcun controllo o voce in capitolo su questo tipo di cose. Questo è un accordo universale.

Ma Internet ama inventare voci che in qualche modo si trasformano in fatti in modo che i fan possano mettersi tutti fuori forma.

Niente di tutto questo ha davvero importanza, ma ho pensato che ti sarebbe piaciuta la storia vera.