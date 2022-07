The Munsters di Rob Zombie arriverà su Netflix a settembre 2022

Questo autunno, Netflix ci riporta indietro nel tempo con il Famiglia Addams Continuazione Mercoledì e quello di Rob Zombie I Munster film. L’anno potrebbe essere il 2022, ma sembrerà di essere tornati indietro negli anni ’60 con entrambe queste inquietanti famiglie di biscotti rappresentate sullo streamer. Queste sono solo due delle versioni a tema Halloween che Netflix avrà per gli spettatori questo autunno.

Zombie è andato su Instagram per annunciare che il suo film, basato sulla sitcom per famiglie degli anni ’60, uscirà su Netflix a settembre. Il suo film è una storia di origine dei personaggi e racconterà gli eventi che portano a ciò che si svolge nella serie andata in onda sulla CBS dal 24 settembre 1964 al 12 maggio 1966.

È stato a lungo affascinato dalla famiglia Munster, che risiede al 1313 di Mockingbird Lane nella città immaginaria di Mockingbird Heights, tanto che ha ricreato l’intero quartiere a Budapest, in Ungheria, per il film. Zombie ha lavorato per rendere questo progetto una realtà per 20 anni e ha dichiarato che sarebbe rimasto fedele al materiale originale.

Il cast di The Munsters di Rob Zombie

Come con la maggior parte dei film di Zombie, sua moglie Sheri Moon Zombie recita. In questo film paga Lily Munster. Jeff Daniel Phillips si unisce a lei nei panni di Herman Munster e Daniel Roebuck nei panni del Conte/Nonno. Altri eccitanti membri del cast includono Pat Priest e Butch Patrick della serie originale, Cassandra Peterson (meglio conosciuta come Elviria), Dee Wallace (nota per i suoi numerosi ruoli horror), Richard Blake e Jorge Garcia.

Il trailer di The Munsters di Rob Zombie

Alcuni spettatori sono davvero scesi nel trailer, ma se hai mai visto un episodio della serie originale, è piuttosto campy e questo trailer si adatta perfettamente a quel tema. È strano ma affascinante vedere questi personaggi a colori.

L’autunno di Netflix sta cominciando a sembrare molto eccitante, con quello di Rob Zombie I Munster e quello di Tim Burton Mercoledì in uscita a settembre.