‘The Midnight Gospel’ cancellato da Netflix; Non tornerà per la stagione 2

Il Vangelo di Mezzanotte non tornerà su Netflix per una stagione 2 in quanto si unisce a una delle tante cancellazioni del 2022 secondo il creatore dello spettacolo.

Ordinato da Netflix a dicembre 2019, Il Vangelo di Mezzanotte è uscito sul servizio nell’aprile 2020. Lo spettacolo è stato creato da Tempo di avventura il creatore Pendleton Ward e il comico Duncan Trussell.

Pur ricevendo recensioni positive sia dalla critica che dal pubblico (ha un 8,2 su IMDb) con alcune recensioni che affermano che la serie è “Divertente, intelligente e sorprendentemente profonda” e altri che affermano che lo spettacolo è “Creativo, sbalorditivo, stimolante, divertente, bello, sorprendente”.

Sebbene amato dal suo pubblico, lo spettacolo non ha dato fuoco alla top 10 di Netflix quando è stato rilasciato. Secondo FlixPatrol, lo spettacolo è apparso solo tra i primi 10 TV in circa 9 paesi con le migliori prestazioni in regioni come Russia, Ucraina e Bulgaria. Non è riuscito a raggiungere la top 10 negli Stati Uniti.

La notizia della cancellazione è arrivata da Duncan Trussell che rispondendo a un fan ha detto che “Il Vangelo di Mezzanotte è stato cancellato da Netflix.

Ha continuato aggiungendo che speravano in una stagione 2 dicendo:

“Nella mia mente c’è un’altra stagione, ma il cubo “decisivo” di vetro senziente che tengono nelle loro catacombe ha vibrato “Non più”. Ed è difficile discutere con un cubo”.

Quindi, a seguito di alcune delle risposte, ha aggiunto un PS dicendo:

“PS Sono così fortunato che le persone di Netflix abbiano tirato i dadi e ci abbiano permesso di realizzare uno spettacolo così strano. Sono stati estremamente di supporto durante tutto il percorso e li amerò per sempre per questo”.

Lo spettacolo ha molti parallelismi con Tuca & Bertie che anche, speriamo sia giusto dire, sinistro nella sua stravaganza. Quello spettacolo è stato ripreso da HBO Max con la seconda stagione che uscirà nel giugno 2022.

La notizia della cancellazione arriva nel periodo in cui i team di animazione interni di Netflix stanno affrontando cancellazioni all’inizio dello sviluppo e in generale la sensazione che l’età d’oro dell’animazione Netflix sia ormai passata.

Tra l’elenco attualmente in corso di Netflix di spettacoli animati per adulti include Grande bocca rinnovato fino alla stagione 7, Zia di Chicago, Lavoro internoe Risorse umane. I prossimi progetti includono Agente Re, Entergalattico, Farzare Mulligan.

Per tutti gli spettacoli (e film) Netflix cancellati del 2022, visualizza il nostro elenco completo qui.

Sei deluso Il Vangelo di Mezzanotte non tornerà su Netflix per una stagione 2? Fateci sapere nei commenti.