“The Midnight Club” Stagione 2: stato di rinnovo di Netflix e cosa sappiamo finora

Il club di mezzanotte, la nuovissima serie horror Netflix Original di Mike Flanagan ed è il suo primo titolo che non è una serie limitata. La domanda ora è se o no Il club di mezzanotte tornerà per una seconda stagione. Mike Flanagan è fiducioso per la stagione 2. Tuttavia, ora dobbiamo aspettare che Netflix decida sul futuro di Il club di mezzanotte.

Il club di mezzanotte è una serie Netflix Original teen-horror creata da Mike Flanagan e l’adattamento del romanzo della stessa di Christopher Pike. La serie è la quarta serie originale Netflix di Mike Flanagan e il suo sesto progetto per Netflix in assoluto.

Negli ultimi anni, Mike Flanagan è stato uno dei migliori creatori di contenuti di Netflix, a partire da e ogni anno gli abbonati attendono con impazienza la sua ultima impresa nel genere horror.

Un gruppo di adolescenti malati terminali risiede a Rotterdam Home e insieme creano il Midnight Club. Si incontrano in segreto a mezzanotte per raccontare storie dell’orrore. Insieme, il gruppo stringe un patto che chiunque muoia per primo si sforzerà di contattare il resto dei membri del Midnight Club dall’oltretomba.

Il club di mezzanotte stato di rinnovo di Netflix della stagione 2

Lo spettacolo è stato rinnovato o cancellato?

Stato di rinnovo ufficiale di Netflix: In attesa (Ultimo aggiornamento: 10/11/2022)La nostra previsione di rinnovo: Troppo presto per chiamare

Netflix deve ancora rinnovare Il club di mezzanotte per una seconda stagione, e considerando che al momento in cui scriviamo lo spettacolo è disponibile per lo streaming solo da meno di una settimana, non siamo sorpresi che debba ancora essere presa una decisione sul rinnovo.

Dei quattro spettacoli di Mike Flanagan realizzati per Netflix, questo è il primo che ci aspettiamo di vedere in una seconda stagione, che è già stata confermata dal creatore. Anche se lo spettacolo deve ancora essere rinnovato, questo non ha impedito a Flanagan di affrontare alcune delle sue intenzioni per la seconda stagione.

Quanto bene si sta comportando The Midnight Club su Netflix finora?

Un rinnovo dipenderà quasi sicuramente dalle prestazioni sullo streamer, quindi analizziamolo ora.

Lo spettacolo ha avuto uno dei primi fine settimana più deboli su Netflix che abbiamo notato per un po’ di tempo. Nei dati ufficiali di Netflix, ha ottenuto solo 18,79 milioni di ore di visualizzazione a livello globale.

Se confrontiamo con altri drammi nel 2022, ecco come si accumula:

L’avvocato Lincoln – Primi tre giorni: 45.09M

– Primi tre giorni: 45.09M L’uomo di sabbia – Primi tre giorni: 69.48M

– Primi tre giorni: 69.48M Traccia del partner – Primi tre giorni: 16.66M

Periodo settimanale Ore visualizzate(M) Classifica Settimana tra le prime 10 Dal 2 ottobre 2022 al 9 ottobre 2022 18.790.000 4 1

Tuttavia, la Top 10 di Netflix fornita da FlixPatrol suggerisce che nella settimana 2 vedremo un grande salto di spettatori.

Il primo giorno, lo spettacolo è riuscito a diventare solo il 18° titolo più popolare del servizio. Il giorno 2, è salito al rango 5. Il giorno 3, il rango 4 e il giorno 4 (che sarebbe stato al di fuori della metrica sopra) ha raggiunto la posizione 2.

Ancora una volta, questo potrebbe indicare un grande salto nella settimana 2.

Ti terremo aggiornato sui dati col passare del tempo e includeremo i dati sulla domanda esterna la prossima settimana.

Cosa possiamo aspettarci da un’altra stagione di Il club di mezzanotte?

Il finale della prima stagione ci ha lasciato con un grande cliffhanger, rivelando che il dottor Stanton non è solo un sopravvissuto, ma il tatuaggio sul suo collo significa che è un ex membro del Paragon.

Ci aspetteremmo di vedere il retroscena del dottor Stanton approfondito per intero, rivelando le origini della sua malattia, come si è unita al Paragon, come è arrivata a lasciare il gruppo, perché è in contrasto con Shasta alias Julia Jayne, e se lei o meno i motivi per gestire Brightcliffe sono ben intenzionati o sinistri.

Per quanto riguarda Ilonka e Kevin, sono gli unici due membri attuali dei Club di Mezzanotte chi può vedere la coppia fantasma di Brightcliff. Poco si sa della coppia, tuttavia, la fine della prima stagione potrebbe aver rivelato che in realtà sono Stanley Oscar Freelan e Vera Freelan, i proprietari originali di Brightcliff. Ma perché Ilonka e Kevin sono in grado di vederli? E Keving è posseduto di notte, costringendolo a vagare per i corridoi di Brightcliff?

Shasta, alias Julia Jayne, ha fallito nel suo tentativo di condurre il rituale nel seminterrato, quasi uccidendo tre giovani donne nel processo. Considerando quanto Shasta sia determinata a condurre il rituale, di certo non l’abbiamo vista per l’ultima volta.

Infine, una seconda stagione pone anche la questione di quanto tempo devono vivere i restanti membri di The Midnight Club. E se ci aspettiamo o meno che nuovi membri vengano inseriti nel club.

In quali membri del cast possiamo aspettarci di tornare Il club di mezzanotte stagione 2?

Ci aspetteremmo di vedere il ritorno dei seguenti membri del cast nella seconda stagione:

Ilonka nel ruolo di Iman Benson

Igby Rigney nel ruolo di Kevin

Adia come Cheri

Sauriyan Sapkota nel ruolo di Amesh

Aya Furukawa nel ruolo di Natsuki

William Chris Sumpter nel ruolo di Chris Spencer

Zach Gilford nel ruolo di Mark

Samantha Sloyan nel ruolo di Shasta

Heather Langenkamp nel ruolo della dottoressa Georgina Stanton

Matt Biedel nel ruolo di Tim Pawluk

Entro la fine della prima stagione, le condizioni dei pazienti terminali di Brightcliff avevano iniziato a peggiorare, quindi probabilmente vedremo nuovi membri del cast da sostituire/aggiungere al numero in diminuzione del club.

Mike Flanagan ha la reputazione di riutilizzare attori di progetti passati, quindi se verranno confermati nuovi membri del cast per la stagione 2, potremmo vedere alcuni volti familiari dei precedenti progetti di Flanagan.

Quando potremmo aspettarci di vedere Il club di mezzanotte stagione 2 su Netflix?

Supponendo che Il club di mezzanotte si rinnova nei prossimi mesi, possiamo fare un’ipotesi plausibile su cosa aspettarci per la data di uscita della stagione 2.

Mike Flanagan ha lavorato al suo nuovo progetto Netflix negli ultimi mesi, La caduta della casata degli Usher, che ora è in post-produzione. Ci aspettiamo che The Fall of the House of Usher venga rilasciato su Netflix nel 2023, il che lascia la maggior parte dell’anno aperta a Mike Flanagan per perseguire il suo prossimo progetto, qualunque esso sia.

Se assumiamo le riprese per la seconda stagione di Il club di mezzanotte si svolge nel 2023, quindi è più che probabile che la stagione 2 cadrà nel 2024.

Ti piacerebbe vedere una seconda stagione di Il club di mezzanotte su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!