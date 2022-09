The Midnight Club non arriverà su Netflix a settembre 2022

Il club di mezzanotte – Per gentile concessione di Netflix

L’attesissima nuova serie di Mike Flanagan Il club di mezzanotte non arriverà su Netflix a settembre 2022! Quando arriverà la serie sui nostri schermi Netflix? Scopri questo e altro qui sotto…

Di cosa parla The Midnight Club?

L’autore dell’horror televisivo si sta preparando a farci venire i brividi dopo il suo recente adattamento dell’omonimo romanzo per giovani adulti di Christopher Pike del 1994, che segue un gruppo di malati terminali al Brightcliffe Hospice che si riuniscono ogni notte a mezzanotte per raccontare storie spettrali ad un altro. La sinossi ufficiale, tramite il Media Center di Netflix, per lo spettacolo recita:

“A quelli di prima. A quelli dopo. A noi ora. E a quelli al di là. Visto o invisibile. Qui ma non qui. In un maniero con una storia misteriosa, gli 8 membri del Midnight Club si incontrano ogni sera a mezzanotte per raccontare storie sinistre e per cercare segni del soprannaturale dall’aldilà.

Allora, quando arriverà lo spettacolo su Netflix? Ha una data di uscita? Di seguito abbiamo l’ultimo aggiornamento.

La data di uscita di Midnight Club

Il club di mezzanotte potrebbe non arrivare su Netflix a settembre 2022, ma l’attesa per l’imminente serie thriller horror americana, creata da Mike Flanagan e Leah Fong, è quasi finita! È stato confermato che lo spettacolo arriverà sui nostri schermi durante il mese più spaventoso dell’anno; Ottobre!

Secondo Netflix, la nuova serie sarà disponibile nella sua interezza sulla piattaforma di streaming dal 7 ottobre alle 00:00 PT/03:00 EST. Quindi non c’è molto da aspettare! La prima stagione sarà composta da 10 episodi spettrali che potrai assaporare in una sola volta o diffondere il suo divertimento.

Il trailer del club di mezzanotte

Se non hai ancora visto il trailer del nuovo emozionante spettacolo prima della sua uscita, dai un’occhiata a cosa sta per arrivare Il club di mezzanotte sotto!