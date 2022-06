The Midnight Club non arriverà su Netflix a luglio 2022

NON UTILIZZARE PRIMA DEL 6/6 Il trattamento del titolo Midnight Club – Cr. Netflix

Il club di mezzanotte non arriverà su Netflix a luglio 2022! La prossima serie horror thriller è stata creata da Mike Flanagan e Leah Fong per Netflix. E a giudicare dalle cose, potremmo aver trovato il nostro nuovo spettacolo preferito!

La serie, che è un adattamento dell’omonimo romanzo per giovani adulti di Christopher Pike, segue un gruppo di malati terminali che si incontrano ogni giorno a mezzanotte per raccontarsi storie spettrali. Ma quando fanno un patto affermando che chi muore per primo farebbe ogni sforzo per contattare gli altri. . . “da oltre la tomba”… le cose iniziano a prendere una svolta. La sinossi ufficiale dello spettacolo recita:

“A quelli di prima. A quelli dopo. A noi ora. E a quelli al di là. Visto o invisibile. Qui ma non qui. In un maniero con una storia misteriosa, gli 8 membri del Midnight Club si incontrano ogni sera a mezzanotte per raccontare storie sinistre e per cercare segni del soprannaturale dall’aldilà.

Leggerlo non ti fa venire i brividi? Con esso è stato portato in vita dai creatori di L’ossessione di Hill Housesappiamo una cosa per certo… avremo bisogno di un cuscino dietro cui nasconderci per evitare tutti gli incubi a guardare Il club di mezzanotte. Ma quando arriva sullo streamer? Ha una data di uscita? Di seguito abbiamo l’ultimo aggiornamento.

Quando esce The Midnight Club su Netflix?

Per adattarsi al tema spettrale e inquietante, Netflix ha annunciato che rilascerà il prossimo thriller horror misterioso durante il mese più spaventoso dell’anno! Ottobre! Secondo Netflix (e IMDb) Il club di mezzanotte dovrebbe essere rilasciato sullo streamer venerdì 7 ottobre 2022.

C’è un trailer per The Midnight Club?

Sì! Prima della sua uscita entro la fine dell’anno, Netflix ha rilasciato un trailer per lo spettacolo. Guarda il trailer qui sotto!