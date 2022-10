Mike Flanagan torna su Netflix con il suo nuovo progetto intitolato Il club di mezzanotte, ma questa volta ha collaborato con un’altra persona, Leah Fong. La serie mystery-horror debutterà venerdì 7 ottobre e tutti si stanno preparando per la sua uscita.

Il club di mezzanotte è un originale Netflix su un gruppo di malati terminali che vivono in un ospizio gestito da un medico misterioso. Ogni notte i pazienti si incontrano a mezzanotte per raccontarsi storie sinistre. Una notte, decidono di fare un patto che la prima persona a morire avrà la responsabilità di contattare gli altri dall’oltretomba per confermare che c’è vita dopo la morte. Ma poi uno muore e iniziano strani avvenimenti.

Il talentuoso cast comprende Iman Benson, Adia, Igby Rigney, Ruth Codd, Aya Furukawa, Annarah Shephard, William Chris Sumpter, Sauriyan Sapkota, Heather Langenkamp e molti altri.

Così è Il club di mezzanotte un adattamento televisivo? È tratto da un libro o è un’opera completamente originale? Continuate a leggere per scoprirlo!

The Midnight Club è basato su un libro?

Come molti programmi Netflix, la serie thriller è basata su un romanzo. È un adattamento televisivo dell’omonimo libro del 1994 dell’autore di bestseller Christopher Pike. Lo spettacolo attinge anche da molti dei primi lavori di Pike. Puoi acquistare il libro tramite Amazon come tascabile o come eBook.

Questo non è il primo lavoro di Pike ad essere adattato. Il suo libro giallo del 1990 Cadi nell’oscurità è stato adattato in un film per la televisione con lo stesso nome nel 1996. Inoltre, la sua serie di libri per bambini Spooksville è stato adattato in un programma televisivo nel 2013 su Hub Network (Discovery Family).

Il suo ultimo lavoro da adattare è Il club di mezzanotte. Il prossimo libro di Pike che vedremo adattato è La stagione di passaggio. Flanagan dirigerà un adattamento cinematografico del romanzo di fantascienza per la Universal.

Assicurati di controllare Il club di mezzanotte in arrivo su Netflix il 7 ottobre alle 12:00 PT/3:00 ET!