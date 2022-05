“The Marked Heart” Stagione 2: stato di rinnovo di Netflix e cosa aspettarsi

Netflix ha dato un rinnovo anticipato a Il cuore segnato (conosciuto come Palpito nelle regioni di lingua spagnola, che si traduce in Intuizione in inglese), una nuova serie thriller colombiana che ha dominato la top 10 sin dalla sua uscita su Netflix a livello globale ad aprile. Ecco cosa sappiamo finora sulla seconda stagione, incluso cosa possiamo aspettarci e quanto bene si sta comportando la prima stagione su Netflix.

Il cuore segnato è una telenovela su un uomo che deve guardare sua moglie morire e farsi strappare il cuore da dare a un’altra donna. È in cerca di vendetta nel mondo del traffico di organi.

Quattordici episodi sono stati pubblicati su Netflix il 20 aprile 2022.

Netflix è stato rinnovato Il cuore segnato per la stagione 2?

Stato di rinnovo ufficiale di Netflix: 29 aprile 2022

A soli 9 giorni dall’uscita di Il cuore segnato, Deadline ha riferito per la prima volta che lo spettacolo era stato rinnovato per una seconda stagione. Inoltre, Netflix ha firmato una nuova “partnership creativa” con il creatore dello show, Leonardo Padrón.

Il rinnovo è stato rapidamente seguito dai vari account di Netflix che hanno condiviso la notizia e rilasciato un video di annuncio della seconda stagione.

L’account Twitter latinoamericano di Netflix ha condiviso lo stesso video sopra e ha detto:

“68 paesi totalmente innamorati di questa storia, tanti messaggi dai fan, tanto amore non potevano passare inosservati… “Pálpito 2″ sta arrivando”.

Reagendo al rinnovo, Ana Lucía Domínguez che interpreta Camila ha detto (tradotto dallo spagnolo):

“Il mio cellulare sta per esplodere, mi hanno persino scritto in altre lingue. Abbiamo letto ognuno di voi. Abbiamo una seconda stagione! Più suspense, più azione e, ovviamente, più pizza”.

Al momento non abbiamo alcuna indicazione in merito alle tempistiche di produzione, quindi non possiamo fornire alcuna stima della data di uscita. La maggior parte dei punti vendita in lingua colombiana e spagnola sembra credere che vedremo Il cuore segnato tornare ad un certo punto nel 2023.

Vale la pena notare che la prima stagione dello spettacolo è stata una delle tante serie che sono state colpite dalla pandemia di COVID-19. In un’intervista a Semana, Camilo Vega ha dichiarato: “Avevamo più di 80 persone con covid, dovevamo fermarci, riprendere e prendere le cose a poco a poco. Questa serie normalmente sarebbe stata completata in circa quattro mesi, ma alla fine sono stati sette mesi.

Quanto bene ha Il cuore segnato eseguita su Netflix?

Come accennato, lo spettacolo è stato un successo strepitoso per Netflix nel 2022, ma cosa significa esattamente? Quanto bene si è comportato contro altri spettacoli?

Finora, i primi 10 dati orari di Netflix rivelano che tra il 17 aprile e il 1 maggio, lo spettacolo ha raccolto 153.300.000 di ore di visualizzazione in tutto il mondo.

Diamo un’occhiata a come quelle prime due settimane rispetto ad altri titoli stranieri debuttano negli ultimi mesi.

Ovviamente, il punto di riferimento per gli spettacoli internazionali è apparentemente fissato Gioco del calamaro alla fine del 2022, che ha visto un aumento monumentale delle visualizzazioni di settimana in settimana. Non c’è alcuna indicazione che Il cuore segnato sta per fare Gioco del calamaro numeri, ma sicuramente sta superando la maggior parte degli altri spettacoli.

FlixPatrol, che misura i primi 10 grezzi giornalieri, suggerisce anche che lo spettacolo è riuscito a uscire dalle regioni principali Il cuore segnato è stato aggiunto a.

Di seguito puoi vedere una mappa di calore su dove lo spettacolo sta andando bene tra i primi 10. Come puoi vedere, l’Europa e le Americhe sono state le regioni più forti per lo spettacolo. Lo spettacolo ha persino trascorso 14 giorni nella top 10 di Netflix negli Stati Uniti a partire dal 4 maggio 2022.

Da cosa aspettarsi Il cuore segnato stagione 2?

Dopo un finale cliffhanger, c’è ancora molta storia da svelare sui nostri schermi per la seconda stagione in cui Simón riesce a salvare Samantha dall’organizzazione del traffico di organi.

Secondo Areajugones, delineano diverse domande scottanti che entrano nella stagione 2:

Riuscirà Zacarías a riavere sua moglie Camila?

Chi c’è dietro l’organizzazione principale presente durante la prima stagione?

Simón e Camila si incontreranno di nuovo?

Non vedi l’ora di altri episodi di Il cuore segnato in arrivo su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.