The Marked Heart è stato rinnovato per la stagione 2 su Netflix?

A volte hai voglia di sederti sul divano, accendere la tv e perderti in qualche risata.

Altri tempi? Vuoi essere elettrizzato. Stiamo parlando dell’intrattenimento del tuo posto.

Fortunatamente, Netflix soddisfa tutti i gusti e di recente ha lanciato uno spettacolo che ha lasciato il pubblico completamente agganciato.

Scritto e creato da Leonardo Padrón, The Marked Heart è uscito su Netflix mercoledì 20 aprile 2022 e si è pensato se il thriller colombiano verrà resuscitato per più puntate.

Quindi, non c’è tempo come il presente per chiedere della seconda stagione di The Marked Heart.

ancora dal trailer di The Marked Heart, Netflix

The Marked Heart è stato rinnovato per la stagione 2?

No, Netflix né i creatori hanno annunciato che The Marked Heart è stato ancora rinnovato per la stagione 2.

Anche se questo può essere scoraggiante per alcuni fan, vale la pena affrontare il fatto che la prima stagione è stata svelata sulla piattaforma solo di recente.

Poiché non ci sono stagioni precedenti per misurare il successo dello show, è probabile che Netflix terrà d’occhio le cifre di ascolto e farà un annuncio a maggio 2022.

Da notare un segnale incoraggiante, la serie è arrivata nella sezione Netflix Top 10 in diversi territori, dimostrando che il pubblico si sta sicuramente sintonizzando; Netflix non rivela al pubblico i dati di visualizzazione.

Quindi, la domanda è… le persone chiedono una continuazione?

“Per favore, dimmi che questo spettacolo è stato rinnovato”

Dopo quel testo efficace “Vediamo tutto e sappiamo tutto” nel finale, c’è chiaramente il potenziale per sviluppare ulteriormente questa storia.

Naturalmente, i fan sono totalmente d’accordo e molti non hanno perso tempo ad affollarsi su Twitter e ad esprimere le loro speranze per una seconda stagione.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

#TheMarkedHeart hmm non mi aspettavo quel tipo di finale sperando in una stagione 2 — Ashley Eppley 💌 (@tvmoviesparks88) 24 aprile 2022

Questo spettacolo è così bello 😩 Mi dispiace che mi siano rimasti solo 4 episodi. Ho già bisogno della seconda stagione #TheMarkedHeart — Katyanna 🧸 (@katyanna25) 24 aprile 2022

Il cuore segnato è ora in streaming su Netflix.

In altre notizie, Outlander stagione 6 episodio 8: data di uscita e anteprima finale