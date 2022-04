‘The Man of God’, il film drammatico e pieno di suspense di Bolanle Austen-Peters in arrivo su Netflix

Netflix ha molti grandi registi e produttori che lavorano per loro. Netflix ha distribuito o prodotto alcuni dei migliori film degli ultimi anni. Una cosa grandiosa di questi film è la loro natura diversificata: Netflix sembra particolarmente esigente nel mantenere questa varietà. Quindi per la stagione di Pasqua, Netflix ha un nuovo film in arrivo: L’uomo di Dio.

Questo nuovo film è un orologio perfetto per chiunque voglia entrare in contatto con il proprio io religioso. Scopriamo insieme di cosa tratta questo nuovo film.

L’uomo di Dio su Netflix – trama

Bolanle Austen-Petersil produttore del pluripremiato film 93 GIORNI e il regista del film campione d’incassi ad alto incasso I Bling Lagosiani, è lieta di annunciare la premiere del suo nuovo film L’uomo di Dio su Netflix.

Il film ha debuttato al Arena della cultura della terra sabato scorso. Dopo la prima c’è stato un after-party con la presenza di attori, amici, familiari e visitatori famosi, tutti vestiti con abiti “Heavenly Glam”.

L’uomo di Dio è un film su un uomo che abbandona la sua rigida educazione religiosa per perseguire la propria vita. Ma la sua anima è divisa tra il mondo e la fede che ha lasciato.

L’anima di Sam è racchiusa in due strutture triangolari. Tre donne stanno combattendo per il suo cuore da un lato, e l’amore di Dio, la sete di denaro e la profonda ira di suo padre sono in lizza per la sua anima. Ma cosa accadrà all’anima di Sam alla fine?

Uomo di Dio è un film drammatico, colorato, dinamico e pieno di suspense basato principalmente sulla narrativa del figliol prodigo.

La mente dietro il film

Bolanle Austen-Peters ha diretto Uomo di Dio. Bolanle Austen-Peters produce il film con James Amuta e Joseph Umoibom per la BAP Productions. BAP Productions è una delle principali società di produzione teatrale e cinematografica nigeriana.

Akah Nnani, Osas Ighodaro, Prince Nelson Enwerem, Dorcas Shola Fapson, Atlanta Bridget Johnson, Patrick Doyle, Jude Chukwuka, Eucharia Anunobi, Shawn Faqua, Mawuli Gavor, Olumide Oworue nel film compaiono altri attori di Nollywood.

Mentre Bolanle Austen-Peters aveva già avuto due film su Netflix, Uomo di Dio è il suo primo lungometraggio Netflix Original.

Il film è in streaming su Netflix. Andate a guardarlo ora e fateci sapere se il film vi è piaciuto.

