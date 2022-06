“The Lincoln Lawyer” Stagione 2: ufficialmente rinnovata su Netflix e cosa aspettarsi

L’avvocato Lincoln è stato uno dei nuovi grandi debutti in TV di maggio 2022 e ha creato direttamente un sequel, ma allo show non è ancora stato assegnato un ordine di rinnovo completo della seconda stagione. Lo show tornerà per una seconda stagione e cosa possiamo aspettarci? Facciamo un tuffo profondo.

La prima stagione dello spettacolo è stata rilasciata su Netflix a livello globale il 13 maggio 2022. Ciò arriva 18 mesi dopo il ritiro dello spettacolo da parte di Netflix dopo che era originariamente in fase di sviluppo presso ViacomCBS.

Lo spettacolo è certificato fresco su RottenTomatoes con un punteggio del 75% con punteggi del pubblico ugualmente impressionanti sul sito e altri.

L’avvocato Lincoln Stato di rinnovo della stagione 2

Stato di rinnovo ufficiale: Ufficialmente rinnovato il 14 giugno 2022La nostra previsione sul rinnovo: Probabile rinnovo

Il 14 giugno, Netflix ha annunciato ufficialmente che saremmo tornati nella soleggiata Los Angeles.

Il miglior avvocato di Los Angeles è tornato. The Lincoln Lawyer tornerà per la seconda stagione su Netflix. pic.twitter.com/egOvmh7zaf — Netflix (@netflix) 14 giugno 2022

Oltre all’annuncio della seconda stagione è arrivata la notizia che Dailyn Rodriguez, nota per Queen of the South, si sarebbe unita allo show come co-showrunner insieme a Ted Humphrey.

La seconda stagione sarà composta da 10 nuovi episodi e sarà basata sul quarto libro della serie Lincoln Lawyer di Connelly, Il quinto testimone.

Ciò è dovuto al fatto che la serie ha avuto numeri eccezionali durante il suo primo mese di servizio e con quella buona performance, abbiamo previsto che Netflix si sarebbe rinnovato a maggio 2022.

Come sta bene L’avvocato Lincoln esibendosi su Netflix?

Grazie a più fonti, possiamo avere un’idea di quanto bene si sta esibendo lo spettacolo.

La top 10 di Netflix direttamente dagli stessi Netflix ci fornisce dati di visualizzazione orari sulla serie e nelle prime quattro settimane lo spettacolo ha raccolto 260,53 milioni di ore guardate in tutto il mondo. L’aumento dalla settimana 1 alla settimana 2 è stato un aumento del 140%.

Periodo settimanale Ore visualizzate(M) Classifica Settimana tra i primi 10 8 maggio 2022 al 15 maggio 2022 45.090.000 2 15 maggio 2022 al 22 maggio 2022 108.090.000 (+140%) 1 2 22 maggio 2022 al 29 maggio 2022 64.820.000 (-40%) 2 3 29 maggio 2022 al 5 giugno 2022 42.530.000 (-34%) 5 4

È possibile trovare la ripartizione estesa completa di L’avvocato Lincoln performance su Netflix qui.

Se lo confrontiamo con altri spettacoli di debutto nel 2022, la serie sta seguendo la sua seconda settimana appena dietro Vikings: Valhalla nonostante un inizio più debole.

I primi 10 dati grezzi di Netflix che prendiamo da FlixPatrol, che prende i primi 10 giornalieri in tutto il mondo, rivelano che lo spettacolo ha un’ampia portata in tutto il mondo, con le uniche eccezioni in Asia e America Latina.

Nella mappa di calore qui sotto, puoi vedere dove lo spettacolo è stato più popolare (dove FlixPatrol ha i dati). Più scuro è il paese, più popolare è stato lì.

Al 25 maggio 2022 lo spettacolo è il 27° miglior interprete televisivo nel 2022.

MovieMeter di IMDb, che misura il traffico in entrata verso le pagine di IMDb, suggerisce che lo spettacolo è cresciuto in popolarità nella sua seconda settimana, confermando i dati che abbiamo visto dalla Top 10 di Netflix. Nella settimana 1 lo spettacolo è stato il 57° spettacolo più popolare su IMDb, ma nella sua seconda settimana è stato in cima alle classifiche al numero 1. A partire dall’8 giugno, lo spettacolo sta ancora andando bene su IMDb PRO con il numero 8.

Parrot Analytics ci dà un’idea anche della crescita della serie dimostrando che la “domanda” per la serie è aumentata fino a raggiungere la posizione 82 entro la fine del 18 maggio 2022.

Da cosa aspettarsi L’avvocato Lincoln stagione 2

Solo un breve riassunto della prima stagione prima di immergerci in ciò che potremmo e possiamo aspettarci se lo spettacolo dovesse tornare per una seconda stagione.

Seguiamo Micky Haller che è stato gettato nel profondo dopo aver ereditato la pratica e i casi di Jerry Vincent. Il caso più grande della prima stagione è Trevor Elliot. Mentre Elliot è uscito dai guai in tribunale, alla fine ha incontrato la sua morte dopo essere stato colpito da colpi di arma da fuoco. Non sappiamo ancora se Elliot abbia commesso comunque il crimine addotto contro di lui.

Micky è arrivato (non senza qualche livido e graffio) dall’altra parte ha completamente firmato e in grado di continuare a lavorare sui suoi casi dopo la sua lunga assenza dalla professione.

La stagione si conclude con Micky che è in grado di surfare di nuovo, ma l’uomo con il tatuaggio che è rimasto sullo sfondo per tutta la prima stagione guarda da lontano e poi la serie passa ai titoli di coda.

Come forse saprai, la serie adatta il secondo libro della serie piuttosto che rielaborare il primo che abbiamo visto recitare nel film di Matthew McConaughey. Ci sono state delle modifiche, ma in gran parte siamo rimasti sulla stessa storia del materiale originale.

Ecco l’ordine dei libri e dove potremmo dirigerci in ogni stagione d’ora in poi:

The Brass Verdect (2008) adattato nella prima stagione

L’inversione (2010)

Il quinto testimone (2011)

Gli dei della colpa (2013)

La legge dell’innocenza (2020)

Come ora sappiamo, Netflix adatterà Il quinto testimone per la stagione 2. Ecco una carrellata di ciò che è successo nel libro per gentile concessione di GoodReads:

“Mickey Haller è caduto in tempi difficili. Espande la sua attività nella difesa di preclusione, solo per vedere uno dei suoi clienti accusato di aver ucciso il banchiere che lei incolpa per aver tentato di portarle via la sua casa. Topolino mette in moto la sua squadra per scagionare Lisa Trammel, anche se le prove ei suoi stessi sospetti gli dicono che il suo cliente è colpevole. Poco dopo aver appreso che la vittima aveva anche lui rapporti di mercato nero, anche Haller viene aggredito, ed è certo di essere sulla strada giusta. Nonostante il pericolo e l’incertezza, Haller monta la migliore difesa della sua carriera in un processo in cui l’ultima sorpresa arriva dopo il verdetto”.

Alla fine, potremmo vedere The Reversal adattato per una stagione futura, nel qual caso vedremmo Haller trasferirsi dall’altra parte del corridoio e lavorare come accusa su un caso. Come nota DigitalSpy, potrebbero anche passare a uno dei libri che vedrebbero Haller implicato in un omicidio.

Anche Cisco ha i suoi problemi. Si è allontanato dai Saints ma Topolino è stato lasciato a pagare il conto. Quale sarà il risultato lì? Dovremo vedere.

Sei felice che vedremo L’avvocato Lincoln tornare per una seconda serie su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso!